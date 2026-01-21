Hier eine Aufnahme des Landespokal-Achtelfinals zwischen Delay Sports und Hertha 03 Zehlendorf, das am Sonntag, den 16. November 2025, ausgetragen wurde. – Foto: Kerstin Kellner

Aufklärung des Sachverhalts: Delay Sports fordert Richtigstellung Stellungnahme des Vereins Delay Sports e.V. zum FuPa-Artikel: "Pokalgeld: Hertha 03 erhebt Vorwürfe gegen Delay Sports" Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Berlin-Staffel 2 Landespokal Berlin Delay Sports

Am 17. Januar ist bei FuPa Berlin der Artikel "Pokalgeld: Hertha 03 erhebt Vorwürfe gegen Delay Sports" erschienen. In diesem Artikel wird geschildert, dass Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf im Namen von Präsident Kamy Niroumand FuPa gegenüber berichtet, dass - zum Zeitpunkt des Erscheinen des Artikels, und damit etwas mehr als zwei Monate nach Austragung des Pokalspiels beider Vereine - der gm. Finanzordnung des Berliner Fußball-Verbandes dem Gastverein zustehenden Anteils an den Zuschauereinnahmen nicht eingegangen sei. Diese Kernaussage des Artikels wird vom Sportlichen Leiter von Delay Sports, Andreas Schild, bestätigt. Es erfolgte die Veröffentlichung des FuPa-Artikels, der nach Aussage von Delay Sports "unwahre Angaben" enthält.



Am Abend des 19. Januar erreichte die Redaktion eine Stellungnahme des Vereins, in der mehrere Schilderungen des Artikels bestritten werden. FuPa merkt in diesem Zusammenhang an, dass sich sämtliche Schilderungen im oben verlinkten Artikel auf klar gekennzeichnete, der Redaktion gegenüber getätigte Aussagen berufen. FuPa macht sich diese nicht zu eigen. Vom Verein Delay Sports Berlin e.V. wird von FuPa Berlin eine Richtigstellung des Sachverhalts gefordert. Diesem Wunsch - die aus Sicht von Delay Sports "tatsächlichen Umstände" zu schildern - kommen wir selbstverständlich nach.

Zur Erklärung: Die im ursprünglichen Artikel genannte Summe basiert auf einer Aussage des Hertha 03 Zehlendorf-Präsidenten und nennt einen womöglich zu hohen Anteil an den Zuschauereinnahmen. Gemeint ist die Höhe der Forderung von Hertha 03 Zehlendorf gegenüber Delay Sports. Denn offenbar lag der Eintrittspreis nicht bei 10€ pro Karte, sondern wie uns Delay Sports in einer Stellungnahme schildert bei 7€. Im Artikel war von einer Zuschauerkulisse von "rund 800 Zuschauern" die Rede - bei der offiziellen Quelle "fussball.de" war keine offizielle Zuschauerzahl eingetragen, und die "rund 800" waren eine Einschätzung des Hertha-03-Präsidenten. Wie FuPa erfahren hat, gibt es mittlerweile eine womöglich vorläufige Spielabrechnung, die die Anzahl an verkauften Karten mit "746" ausweist. Entsprechend würde das aktualisierte Rechenbeispiel nicht 4.000 € ergeben - abzüglich von entstandenen Kosten für u.a. Security. Sondern einen Betrag der deutlich geringer ist.



Klarstellung: Es war niemals die Absicht von FuPa Berlin Einzelpersonen oder Vereinen zu schaden. Sollte dieser Eindruck entstanden sein, bitten wir dies in aller Form zu entschuldigen. Für FuPa steht das Ansehen der Vereine und der zumeist ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen immer an oberster Stelle. FuPa begegnet allen im Amateurfußball Tätigen stets mit großer Wertschätzung.





Nachfolgend erfolgt eine Schilderung der laut Delay Sports e.V. "tatsächlichen Umstände", die wir uns ebensowenig zu Eigen machen, allerdings im Sinne einer ausgewogenen Sachverhaltsdarstellung gerne auszugsweise wiedergeben:



----------





"

a) Unwahre Angaben

Laut Ihrer Berichterstattung warte Hertha 03 Zehlendorf auf seinen Anteil der Einnahmen aus dem vorgenannten Pokalspiel in Höhe von „ca. 4.000 €". Insgesamt würden „sich die Bruttoeinnahmen bei rund 800 Zuschauern und einem Eintrittspreis von zehn Euro pro Karte auf etwa 8.000 Euro" belaufen.



Hertha 03 Zehlendorf habe sich vor dem Spiel mit ... geeinigt, dass die Abrechnung spätestens innerhalb von 14 Tagen" erfolge. Der „sportliche Leiter von Delay Sports, Andreas Schild" habe den Präsidenten von Hertha 03 Zehlendorf dann im Nachgang hinsichtlich des Verbleibs des Geldes „an andere Vereinsverantwortliche" verwiesen.



b) Tatsächliche Umstände

Entgegen den Angaben in Ihrem Artikel waren bei dem Spiel ca. 700 Zuschauer anwesend und der Ticketpreis betrug 7,00 EUR pro Ticket. Die Gesamteinnahmen beliefen sich folglich auf ca. 4.900,00 EUR. Dementsprechend beläuft sich der Anteil von Hertha 03 Zehlendorf nicht auf „ca. 4000 € ", sondern allenfalls auf ca. 2.500,00 EUR. Da hier jedoch die entstandenen Kosten noch nicht in Abzug gebracht wurden, beläuft sich der tatsächliche Anteil von Hertha 03 Zehlendorf auf deutlich weniger. Es gab auch keine Verständigung zwischen..., über die Einnahmen innerhalb von 14 Tagen abzurechnen. Im Übrigen tauschte sich der sportliche Leiter ... im vorstehend beschriebenen Zusammenhang nicht mit einem Verantwortlichen von Hertha 03 Zehlendorf aus, insbesondere nicht mit dem dortigen Präsidenten. Somit verwies der sportliche Leiter ... auch nicht auf "andere Vereinsverantwortliche".



"



----------



Die oben getätigten Schilderungen seitens des Delay Sports e.V. erreichten uns am Abend des 19. Januars.



