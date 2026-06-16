Aufbruch beim VfL Rheinhausen: Kilian Schaar wird Sportlicher Leiter Der VfL Rheinhausen stellt sich sportlich neu auf. Mit Kilian Schaar übernimmt ein Spieler mit Oberliga-Erfahrung die sportliche Verantwortung bei seinem Heimatverein. von anü/VfL · Heute, 14:03 Uhr · 0 Leser

Das ist Kilian Schaar. – Foto: Verein

Der VfL Rheinhausen stellt die Weichen für die Zukunft und hat Kilian Schaar als neuen Sportlichen Leiter vorgestellt. Für den 26-Jährigen ist die Aufgabe eine besondere Rückkehr, schließlich hatte er bereits im Jugendbereich das Trikot des Vereins getragen, ehe ihn sein Weg zum MSV Duisburg führte. >>> Hier geht es zur Weltmeisterschaft

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Dort sammelte Schaar wichtige Erfahrungen im leistungsorientierten Nachwuchsfußball. Anschließend entwickelte er sich über verschiedene Stationen zu einem festen Bestandteil des Niederrhein-Fußballs. Über TSV Meerbusch, Jahn Hiesfeld, Sportfreunde Hamborn 07 und VfB Homberg führte ihn sein Weg bis in die Oberliga Niederrhein. Zur kommenden Saison wird Schaar für den SV Sonsbeck auflaufen und damit weiter auf hohem Amateur-Niveau aktiv sein. Parallel dazu übernimmt er nun Verantwortung bei seinem Heimatverein. Mit seiner Erfahrung, seinem Netzwerk und seiner Leidenschaft für den Fußball soll Schaar die sportliche Entwicklung des VfL Rheinhausen nachhaltig begleiten und vorantreiben.

„Der VfL Rheinhausen hat für mich immer eine besondere Bedeutung gehabt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen, Kontakte zu nutzen und gemeinsam mit dem Verein etwas aufzubauen. Wir wollen Strukturen schaffen, Perspektiven entwickeln und den VfL Schritt für Schritt nach vorne bringen. Es ist schön, gemeinsam etwas aufzubauen“, erklärt Schaar. Hovorka spricht von nachhaltigem Weg Die Personalie steht auch für den Anspruch des Vereins, sich sportlich und organisatorisch weiterzuentwickeln. Der VfL setzt dabei bewusst auf Menschen, die den Verein kennen und sich mit seinem Umfeld identifizieren.