Aufbruch beim VfL Rheinhausen: Kilian Schaar wird Sportlicher Leiter

Der VfL Rheinhausen stellt die Weichen für die Zukunft und hat Kilian Schaar als neuen Sportlichen Leiter vorgestellt. Für den 26-Jährigen ist die Aufgabe eine besondere Rückkehr, schließlich hatte er bereits im Jugendbereich das Trikot des Vereins getragen, ehe ihn sein Weg zum MSV Duisburg führte.
Dort sammelte Schaar wichtige Erfahrungen im leistungsorientierten Nachwuchsfußball. Anschließend entwickelte er sich über verschiedene Stationen zu einem festen Bestandteil des Niederrhein-Fußballs. Über TSV Meerbusch, Jahn Hiesfeld, Sportfreunde Hamborn 07 und VfB Homberg führte ihn sein Weg bis in die Oberliga Niederrhein. Zur kommenden Saison wird Schaar für den SV Sonsbeck auflaufen und damit weiter auf hohem Amateur-Niveau aktiv sein.
Parallel dazu übernimmt er nun Verantwortung bei seinem Heimatverein. Mit seiner Erfahrung, seinem Netzwerk und seiner Leidenschaft für den Fußball soll Schaar die sportliche Entwicklung des VfL Rheinhausen nachhaltig begleiten und vorantreiben.
„Der VfL Rheinhausen hat für mich immer eine besondere Bedeutung gehabt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen, Kontakte zu nutzen und gemeinsam mit dem Verein etwas aufzubauen. Wir wollen Strukturen schaffen, Perspektiven entwickeln und den VfL Schritt für Schritt nach vorne bringen. Es ist schön, gemeinsam etwas aufzubauen“, erklärt Schaar.
Die Personalie steht auch für den Anspruch des Vereins, sich sportlich und organisatorisch weiterzuentwickeln. Der VfL setzt dabei bewusst auf Menschen, die den Verein kennen und sich mit seinem Umfeld identifizieren.
Auch Justin Hovorka, Abteilungsleiter des VfL Rheinhausen, sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt. „Kilian und ich sind nicht nur sportlich, sondern auch privat eng verbunden. Wir kennen uns seit über 15 Jahren und teilen dieselbe Vorstellung davon, wie wir den VfL Rheinhausen weiterentwickeln möchten. Uns geht es nicht darum, kurzfristig Schlagzeilen zu produzieren, sondern gemeinsam etwas Nachhaltiges aufzubauen“, sagt Hovorka.
Der Verein wolle wieder positive Impulse setzen. „Der Verein hat es verdient, wieder positive Impulse zu bekommen. Die Rahmenbedingungen stimmen, viele engagierte Menschen ziehen mit und deshalb freuen wir uns darauf, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Ich bin gespannt, was die Zukunft für den VfL Rheinhausen bereithält“, erklärt Hovorka.
Für den VfL Rheinhausen beginnt damit ein neues Kapitel. Schaar bringt aktuelle Erfahrung aus dem höherklassigen Amateurfußball mit, kennt den Verein aus seiner Jugendzeit und soll nun helfen, Strukturen zu schaffen, die den Klub Schritt für Schritt voranbringen.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: