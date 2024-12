Auf- und Abstiegskampf: Sechs-Punkte-Spiele überall

Topspielerfolg als letzte Chance?

Das Trainerteam ist gerade erst weg, da kommt auf den TuS Oberlar auch schon wieder eine extrem wichtige Aufgabe zu. Der Bröltaler SC hatte in der bisherigen Saison große Probleme, hat es aber mittlerweile geschafft mit immerhin elf Punkten am TuS vorbeizuziehen, der mit sieben Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Umso wichtiger ist es für Oberlar am Wochenende zwingend zu punkten, ansonsten würde sich mit dem BSC ein weiterer Konkurrent erstmal verabschieden. Bröltal könnte derweil mit dem TSV Wolsdorf auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz gleichziehen.