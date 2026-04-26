"Auf einem sehr guten Weg": Isenberg hochzufrieden nach Fatihspor-Sieg

Carsten Isenberg freut sich über die Leistung seiner Schützlinge gegen Fatihspor. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Vogelheimer SV setzt den guten Eindruck der vorausgegangen Wochen mit einem 4:1 gegen Fatihspor Essen fort. Während sich Vogelheim für den restlichen Saisonverlauf noch neue Ziele stecken muss, steht Fatihspor vor dem Abgrund.

Die Antwort von Fatihspor ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Mounir Till Asrih glich praktisch im direkten Gegenzug aus (14.). Eine kurze Phase der Unachtsamkeit, wie Isenberg einräumte. "Da mussten wir uns einmal kurz schütteln.“

Nach der letztlich unglücklichen Niederlage in der Vorwoche gegen RWE II (2:3) zeigte der VSV von Beginn an eine konzentrierte Leistung. "Wir sind insgesamt seit einigen Wochen, gerade was die spielerischen Leistungen angeht, auf einem sehr guten Weg“, erklärte Chefcoach Carsten Isenberg. Seine Mannschaft setzte genau das früh um, als Diego Sossong Bautista den Führungstreffer markierte (13.).

So fanden die Gäste schnell zurück in die Spur. Obiora Uzukwu stellte die Führung noch vor der Pause wieder her (25.), nachdem der Vogelheimer SV das Spiel zunehmend kontrollierte. Weitere gute Möglichkeiten auf das 3:1 blieben bis zur Halbzeit ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Vogelheim hatte mehr vom Spiel und baute die Führung durch Deniz Senol weiter aus (57.). Den Schlusspunkt setzte Mika Luis Pfundner kurz vor dem Ende (90.).

Isenberg: "Sieg war nie gefährdet“

Isenberg zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft vollends zufrieden: "Der Sieg war auf jeden Fall hochverdient. Wir hatten das Spiel über 90 Minuten unter Kontrolle.“ Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs habe seine Mannschaft schnell wieder die Kontrolle übernommen, sodass der Erfolg "eigentlich nie gefährdet“ gewesen sei.

Bemerkenswert: Der Vogelheimer SV musste einige wichtige Spieler ersetzen. So fehlten in Naoufal Nouri (25 Scorerpunkte), Janik Eichmann (16) und Enes Yilmaz (15) die drei torgefährlichsten Spieler.

Mit nun 53 Punkten ist den Vogelheimern der achte Tabellenplatz fast schon rechnerisch sicher. Große Sprünge nach oben sind allerdings auch nicht mehr möglich. Bis zum Saisonschluss könnte das Team vielleicht noch den sechsten Tabellenplatz anpeilen. Dort hausiert derzeit mit vier Zählern Vorsprung Fortuna Bottrop. Isenberg: "Wir wollen noch die ein oder andere Platzierung klettern.“ Ein zusätzliches Augenmerk steht dabei die Offensive: Aktuell steht Vogelheim bei 87 Saisontoren, die 100-Tore-Marke soll in den verbliebenen fünf Partien noch geknackt werden.

Fatihspor dürfte unterdessen ein kleines Wunder für den Klassenerhalt benötigen. In allen zwölf Spielen der Rückrunde blieb das Team von Adem Durmus ohne Sieg, auf Platz 15 fehlen fünf Punkte. Ohne einen wesentlichen Turnaround droht der Rückschritt in die Kreisliga.

Fatihspor Essen 2001 – Vogelheimer SV 1:4

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Can Tunctürk, Mounir Till Asrih (26. Ünver Coskun), Tolga Yigit (45. Cihan Aksakal), Samed Fidan, Jez Fremnong, Baki Caki, Oktay Cinar, Ayman Mallih, Emre Kececi, Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Marc Nickel, Deniz Senol, David Dottai, Obiora Uzukwu, Avni Yirmibes (63. Glory Samuel Kamamona), Ilhan Copcu, Mika Luis Pfundner, Noah Kruse (66. Domagoj Zovko), Edis-Cem Yilmaz, Diego Sossong Bautista - Trainer: Carsten Isenberg

Schiedsrichter: Philipp Miehle (Wuppertal) - Zuschauer: 25

Tore: 0:1 Diego Sossong Bautista (13.), 1:1 Mounir Till Asrih (14.), 1:2 Obiora Uzukwu (25.), 1:3 Deniz Senol (57.), 1:4 Mika Luis Pfundner (90.)