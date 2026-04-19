"Individuelle Klasse" bringt RWE II den knappen Sieg beim VSV

RWE bleibt in Schlagdistanz zu Klosterhardt. – Foto: Markus Becker

Die Rückrunden-Weste von Rot-Weiss Essen II bleibt rein. Auch im elften Spiel in Folge ging der Tabellenzweite als Sieger vom Platz, dabei präsentierte sich der Vogelheimer SV keinesfalls als Sparringspartner.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Vogelheim den besseren Start, profitierte dabei zunächst aber von einem klassischen Sonntagstreffer. Yannik Schümberg nahm aus der Distanz einfach mal Maß und überwand Marcel Lenz mit einem wunderschönen gezogenen Abschluss ins Eck (50.). Rot-Weiss konnte sich kaum schütteln, da legten die Hausherren noch einmal nach. Erneut hatte Schümberg seine Füße im Spiel. Sein Pass schickte Naoufal Nouri auf die Reise. Der Angreifer behielt der Kopf oben für Ilhan Copcu, der die Partie prompt drehte (52.).

Gegen mutig mitspielende Gastgeber tat sich RWE II als klarer Favorit lange Zeit schwer. Mitten in eine gute Phase des VSV konnten die Gäste einmal mehr auf den Torriecher von Marcel Platzek zählen. Der Liga-Top-Torjäger wurde mit einem langen Ball in Szene gesetzt. Diesen verarbeitete der Goalgetter mustergültig und vollendete bereits für seinen 40. Saisontreffer.

Die Gäste waren nun gefordert und erhöhten zunehmend die Schlagzahl. Nachdem Platzek von David Dottai vermeintlich strafwürdig gelegt wurde, bot sich dem Favoriten in der Schlussphase die große Gelegenheit zum Ausgleich, doch Emre Demirci vergab die Möglichkeit vom Elfmeterpunkt (80.). Dem musste RWE aber nicht langer hinterhertrauern, nachdem Mika Luis Pfundner bei der folgenden Ecke den Schuss von Nicolai Schulte-Kellinghaus ins eigene Tor abfälschte (80.). Die Schlussminuten brachen an und RWE wollte mehr. Der zunehmende Druck sollte sich auch schnell bezahlt machen. Wie in der Vorwoche war Joel Bema noch spät zur Stelle und sorgte mit dem 3:2-Treffer zum Endstand.

Lorenz freut sich über "individuelle Klasse" in seinen Reihen

Somit steht in der kommenden Woche dann der Showdown um Platz eins an. RWE kann im direkten Duell mit Klosterhardt an die Tabellenspitze springen.

"Nach dem Doppelschlag mussten wir richtig tief durchpusten. Dann haben wir umgestellt auf eine Viererkette, das hat uns mehr Sicherheit gegeben", sagte RWE-Coach der WAZ. "Am Ende ist es die individuelle Klasse, die uns auf die Siegerstraße bring."

Auf der anderen Seite fällte Carsten Isenberg, Trainer des VSV, ein positives Fazit: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube nicht, dass wir das Ergebnis so verdient haben. Wir haben alles reingelegt, haben Rot-Weiss vor richtig viele Probleme gestellt."