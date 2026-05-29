Auf Abschiedstournee: Sportfreunde wollen nichts verschenken

Die letzten Spiele der Sportfreunde stehen im Zeichen des Abschieds – Foto: LaBima

Am 29. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt die SC Fortuna Köln II die bereits abgestiegenen Sportfreunde Düren. Während die Gastgeber ihre Negativserie beenden und die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen wollen, stehen bei den Sportfreunden die letzten Spiele vor allem im Zeichen des Abschieds.

Für Teammanager Stefan Kleefisch steht der Fokus nun auf einem versöhnlichen Saisonabschluss: „Unabhängig vom Gegner wollen wir am Sonntag mit einem Sieg unsere Heimbilanz auf 5-5-5 ausgleichen.“

Bei der Fortuna-U23 läuft aktuell wenig zusammen. Seit acht Spielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg und ist dadurch bis auf Rang zehn zurückgefallen. Dass die Situation dennoch vergleichsweise entspannt ist, liegt an der starken Hinrunde. Das früh erspielte Polster verhinderte, dass die Kölner noch einmal in Abstiegsgefahr gerieten.

Darüber hinaus hat die Mannschaft noch ein weiteres Ziel: „Ein einstelliger Tabellenplatz sollte in den letzten beiden Spielen unser Ziel sein.“

Personell muss Fortuna auf Salvatore Giambra und Joran Sobiech verzichten. Gleichzeitig könnten mit Blick auf die kommende Saison bereits erste personelle Alternativen getestet werden.

„Ich fahre mit dem Team nirgendwo hin, um irgendetwas zu verschenken.“

Bei den Sportfreunde Düren ist der Abstieg mittlerweile besiegelt. Trotz zahlreicher knapper Spiele in der Rückrunde reichten lediglich sieben Punkte nicht aus, um die Klasse zu halten.

Zuletzt setzte es beim Tabellenführer Bergisch Gladbach eine deutliche 1:7-Niederlage. Trainer Marcel Demircan macht jedoch klar, dass seine Mannschaft die Saison keineswegs abschenken wird: „Ich fahre mit dem Team nirgendwo hin, um irgendetwas zu verschenken.“

Abschiede stehen im Vordergrund

Die letzten Saisonspiele sollen vor allem langjährigen Spielern einen würdigen Abschied ermöglichen. „Die letzten drei Spiele stehen hauptsächlich im Zeichen des Abschieds“, erklärt Demircan.

Mehrere Akteure hätten den Verein über viele Jahre geprägt: „Wir haben teilweise Spieler dabei, die seit zehn Jahren bei uns sind. Da ist es absolut richtig und verdient, dass jeder seine Einsätze bekommt.“

Demircan analysiert die Saison

Mit etwas Abstand blickt der Trainer selbstkritisch auf die Gründe für den Abstieg. „Wir haben teilweise immer noch nicht verstanden, dass wir in diesem Jahr nicht die Mannschaft sind, die das Spiel machen muss.“ Vor allem die Umstellung nach dem Aufstieg sei schwergefallen: „Dieser Switch von Ballbesitzfußball zu Kampffußball ist mir nicht gelungen.“

Unterschiedliche Ziele zum Saisonende

Während Fortuna die Negativserie beenden und sich möglichst noch unter die Top Neun schieben möchte, geht es für die Sportfreunde darum, sich mit Anstand aus der Mittelrheinliga zu verabschieden. Das Hinspiel entschieden die Kölner mit 3:1 für sich. Ob die Dürener diesmal für eine Überraschung sorgen können, wird sich am Sonntag zeigen.