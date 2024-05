Auch U19 will ins Finale

Die SV ElDie SV Elversberg steht nach dem 2:0-Auswärtssieg bei der JFG Schaumberg-Prims schon im Finale um den IKK-Saarlandpokal für A-Juniorenteams. Die U19 des 1. FC Saarbrücken will am Donnerstag nachziehen, das zweite Semifinale bei der U19 des SV Saar 05 findet auf dem Kunstrasenplatz am Stadion Kieselhumes (Am Kieselhumes statt und wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Die U19 des 1. FC Saarbrücken will am Donnerstag nach der SV Elversberg ebenfalls ins Finale um den IKK-Saarlandpokal für A-Junioren einziehen. Das Los bescherte dem Team von Trainer Salvatore D'Andrea zwar ein Spiel in Saarbrücken, die Malstatter sind aber Gast beim Verbandsligateam der SV Saar 05 Jugendfußball. Die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz am Stadion Kieselhumes (Am Kieselhumes) wird um 18.30 Uhr angepfiffen. FCS-U19-Trainer Salvatore D'Andrea meinte zum Spiel und zum Personal: "Wir wollen ihnen wenn möglich mit einem frühen Tor gleich den Schneid abkaufen und sie erst gar nicht in die Lage versetzen, eine Überraschung schaffen zu können. Dazu brauchen wir eine konzentrierte Anfangsphase, sonst machen wir sie unnötig stark. Wir können im Saarlandpokal häufiger wechseln, deshalb werden auch wieder U17-Spieler dabei sein. Andy Breuer war diese Woche ganz bei uns, Leo Sahin war zwar mit den Profis in Wiesbach, spielte aber nicht, da wird noch kurzfristig entschieden, ob er bei uns kommt. Wir müssen auch mit unseren Kräften haushalten, wir spielen am Sonntag gegen den SV Gonsenheim. Die könnten, auch wenn sie kein NLZ haben, in die NLZ-Liga kommen, weil der beste Verein ohne NLZ mit integriert wird. Auf diesem weg wollen wir sie etwas ärgern", blickt D'Andrea schon mal voraus. Im Vordergrund steht aber erst mal die Qualifikation fürs U19-Saarlandpokalfinale.