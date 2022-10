Auch SuS Dinslaken und Duisburger FV im Pokal-Achtelfinale Kreispokal Duisburg-Mülheim-Dinslaken: 13 Partien sind bereits gelaufen, so ging es aus.

In einem weiteren Bezirksliga-Duell fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Mit 6:5 setzte sich hier der Neunte aus Gruppe 5, die TuS Mündelheim, gegen den Dritten Mülheimer SV 07 durch. 2:2 stand es hier nach 90 Minuten, in der Verlängerung brachte Enes Bayram dann nach 110 Minuten die Mülheimer in Führung, ehe Yannic Geiss mit seinem des Abends auf den allerletzten Drücker, in der 122. Minute, das Elfmeterschießen erzwang. Hier behielten die Gastgeber dann besser die Nerven.

Die in der Saison mit Platz zwei in Bezirksliga, Gruppe 6 blendend gestarteten Kicker von Rheinland Hamborn haben derweil den ambitionierten VfL Speldorf, der seinerseits Zweite in Gruppe 5 der Bezirksliga ist, mit 2:1 aus dem Wettbewerb geworfen. Allerdings lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit, als Ismail Öztürk das Siegtor für Hamborn erzielte. Ein würdiges Bezirksliga-Top-Duell.

Hier führten die Gastgeber noch bis in die 80. Minute hinein mit 3:0, nichts schien auf einen Abend mit Verlängerung hinzudeuten. Doch die GSG schlug zurück, kam durch Nicola Serra, Florian Witte und David Gehle noch zum Ausgleich. Am Ende sollte jedoch alles für die Katz gewesen sein, denn in den zusätzlichen 30 Minuten schossen die DSV-Kicker noch ein 7:3 heraus. Drei Treffer gingen auf das Konto von Samet Mantrazi, zweimal traf Torun Can Gül, zudem waren Simon Kouam Kengne und Princely Ngangjoh erfolgreich.

Am Donnerstag erreichten dann auch SuS 09 Dinslaken und der Duisburger FV 08 das Achtelfinale. Während der FV 08 beim SV Heißen einen Kantersieg landete und 8:1 gewann, wobei sich Ahmed Can Simsek und Blinort Namoni, letzterer erst zur Pause eingewechselt, jeweils dreifach trafen. Deutlich knapper war es für SuS 09. Hier gelang der 6:4-Sieg beim SV Raadt erst nach Verlängerung. Nach 90 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Die Gästeführung durch Jan Bongartz glich David Justen nach 110 Minuten für Raadt noch aus, Bongartz und Kevin Kolberg entschieden das Spiel dann in den Schlussminuten. Am 13. Oktober beschließt dann der Vergleich zwischen Rhenania Hamborn und RWS Lohberg die dritte Runde.

TuS Mündelheim – Mülheimer SV 07 6:5 n.E.

TuS Mündelheim: Jonas Buschmann, Viktor Wisner (72. Nico Ponczeck), Kevin Kimpel (90. Fabian Theisen), Philipp Schneider (90. Leon Jaskulski), Yannic Geiss, Andre Schröder, Max Bausch, Thomas Liolios (60. Fabian Rahmacher), Kenneth Geiss, Michael Schmack (90. Tim Totzke), Ibrahima Sall - Trainer: Mustafa Öztürk - Trainer: Stephan Bork

Mülheimer SV 07: Jan Ari Wusthoff, Robin Tschierske (81. Enes Bayram), Jan Zuweis, Ben Hampel, Benjamin Käsch, Philipp Reis, Robin Götze, Meik Kunz, Abdoulaye Sall, Elias Benedikt Schnell, Marvin Ellmann - Trainer: Dimitri Steininger

Schiedsrichter: Ertugrul Usta () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Michael Schmack (38.), 2:0 Yannic Geiss (66.), 2:1 Elias Benedikt Schnell (68.), 2:2 Marvin Ellmann (84.), 2:3 Enes Bayram (110.), 3:3 Yannic Geiss (120.+2), 3:4 Marvin Ellmann (121. i.E.), 4:4 Fabian Theisen (121. i.E.), 4:5 Jan Zuweis (121. i.E.), 5:5 Ibrahima Sall (121. i.E.), 6:5 Nico Ponczeck (121. i.E.).



1. FC Mülheim-Styrum – DSC Preußen 3:4

1. FC Mülheim-Styrum: Mohammed Yassine, Jan Radomski (53. Mohamed-Kassen Tabel), Jannis Klesz (60. Marco Olivieri), Kaan Aksu, David Bröhl (75. Wilson Moreira Lima Gaspar), Blerim Hysenlekaj (85. Murat Kahriman), Serkan Cekic, Ahmed Ammari, Berkan Kiris (73. Miran Zuberovski), Michael Siminenko, Hatim Bentaleb - Trainer: Ergin Yeter

DSC Preußen: Yannick Retzlaff, Marlon Römer, Alexander Klug, Miro-Milan Zimmermann, Martin Sakac, Youssef Bider-Bider, Simon Scherwinsky (93. Konstantin Nedic), Fabian Busch, Sven Juretzko, Julian Stockinger, Adrian Fritz-Sanchez (88. Navid Rezai) - Trainer: Nico Klaß

Schiedsrichter: Ramazan Ilgar (Duisburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Adrian Fritz-Sanchez (29.), 1:1 Hatim Bentaleb (43. Handelfmeter), 1:2 Fabian Busch (45. Handelfmeter), 2:2 Michael Siminenko (47.), 2:3 Adrian Fritz-Sanchez (66. Foulelfmeter), 2:4 Fabian Busch (78.), 3:4 Blerim Hysenlekaj (80.)

Rot: Kaan Aksu (44./1. FC Mülheim-Styrum/Handspiel).



Rheinland Hamborn – VfB Speldorf 2:1

Rheinland Hamborn: Arman-Mihai Florea, Granit Haliti (46. Dursun Can), Mehmed-Sena Özen (46. Burak Aptoulaoglou), Lesinat Eminence Miaka, Besnik Misini (71. Jeremiah Osei), Tufan-Can Canga (84. Can Ahmet Delice), Ahmet Efe Aris, Hakan Öz (78. Yusuf Akmese), Berat Kozan, Mirac Akgün, Emirhan Canarslan - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Mikail Demirel - Trainer: Thorsten Ridder

VfB Speldorf: Philipp Gomolzik, Vincent Aretz (80. Lennart Wessing), Marvin Hohensee, Lars Gronemann, Philipp Asamoah, Pierre Kanzen, Maximilian Fritzsche (62. Athanasios Tsourakis), Milan Macar (62. Philipp Bartmann), Ismail Öztürk, Janis Timm, Kevin Mouhamed - Trainer: Julien Schneider

Schiedsrichter: Steffen Linneweber () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Berat Kozan (53.), 2:0 Jeremiah Osei (77.), 2:1 Ismail Öztürk (90.+3).



ETuS Bissingheim – SV Glückauf Möllen 0:2

ETuS Bissingheim: Niklas-Martti Bakr, Dennis Meya, Tom Jülke, Kevin Treudt, Axel Mergel, Kevin Pauli, Nico Hommes, Nicolas Hüser (87. Robert Schrader), Tobias Boy, David Vossen, Mirco Mergel - Trainer: Fabian Kümmel - Trainer: Giuseppe Altomonte

SV Glückauf Möllen: Pierre Salewski, Matthias Moelleken, Felix Chukwuma Ikoro, Mumibekir Dema, Gennaro Harling (75. Khodadad Charkhandaz), Jamal Aanen (57. Tobias Tönges), Justin Kreft, Joel Grzeskowiak, Prince Chigamezu Igbozuruike, Ablahad Manhal Zuhair Elias, Cristian Isioma Kelubia - Trainer: Christian Schwarz - Trainer: Dirk Forthoffer

Schiedsrichter: Ünal Kalyoncu (Duisburg) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Joel Grzeskowiak (57. Foulelfmeter), 0:2 Mumibekir Dema (89.).



SuS Viktoria Wehofen – SC Croatia Mülheim 0:1

SuS Viktoria Wehofen: Marko Vajagic, Kristian Sljivic, Ousmane Camara, Toni Vidak, Osamwonyi Omoniyi (33. Samuel Mulugeta Tekleab), Stanko Todorovic, Jan Scharpegge, Amadu Issa (46. George Antwi), Daniel Andre Schuldt, Edis Fazljija, Fahri Vural (67. Success Godwin) - Trainer: Ralf Plincner

SC Croatia Mülheim: Ante Serdarušić, Kenan Kaltak (46. Belmin Selmanovic), Rafik Al Hasan, Toni Matic, Josip Stoicic, Samuel Baffour, Cristian Conti (46. Filip Simic), Justin Beß (65. Ephraim Ojeisekhoba Oyazi), Stipe Maretic, Adhurim Aliu (56. Alessio Aprelino), Giovanni D' Amico - Trainer: Daniele Autieri

Schiedsrichter: Thorsten Dreier () - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Josip Stoicic (55.).



TuSpo Saarn 1908 – Mülheimer FC 97 1:3

TuSpo Saarn 1908: Dennis Töpfer, Yannik Fastabend, Marius Schreckenberg, Julien Wolterhoff, Burak Özkara (62. Marcel Spennhoff), Ziad El Kabbout, Alesandro Coelho Kaminski (69. Leon Nicki Klein), Jannis Stedter (62. Patrick Guggenberger), Jenusan Uthayakumar, Simon Sander, Tim-Samuel Bengs (69. Philipp Richarz) - Trainer: Sven Heiligenstadt - Trainer: Marcel Spennhoff - Trainer: Oliver Vössing

Mülheimer FC 97: Ajara Djamal Ehlert, Kaan Atik, Sahin Karabudak, Denis Senol, Paul Ihnacho Ikechukwu, Ilhan Copcu, Gianluca Barone, Serdy Nguala (71. Jesaja Tochi Kenechukwu Maluze), Imran Ömür, Yusuf Izzeddin Isik, Anil Yildirim - Trainer: Soumiya Bouhadi - Trainer: Bartosz Maslon - Trainer: Michael Maslon

Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Anil Yildirim (9.), 0:2 Gianluca Barone (19.), 0:3 Ilhan Copcu (43.), 1:3 Jenusan Uthayakumar (53.).



TuRa 88 Duisburg – FC Taxi Duisburg 1:3

TuRa 88 Duisburg: Sascha Crincoli, Hakim Amhamdi (86. Andre Schulz), Halil Akdemir, Aleksi Vrenozi, Jason Justin Wendt, Zekeriya Yavuz, Nassim Ahkim, Muhammed Ebra Mert, Marvin Martin, Bajram Mustafovski, Stefanos Papachristos - Trainer: Kilian Kreppel - Trainer: Stefanos Papachristos - Trainer: Patrick Link

FC Taxi Duisburg: Sascha Wöhler, Justin Fries, Sani Hitpaß, Youri Freitag (38. Christian Hopp), Marius Neumann, Dorian Sistig, Onur Bakici (80. Lukas Schalk), Pascal Peters, Lucas Wächtler (64. Christian Wilken), Philip Kosmell, Pascal Kerber - Trainer: Daniel Embers

Schiedsrichter: Sebatian Steinbrink () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Marius Neumann (7.), 1:1 Aleksi Vrenozi (81.), 1:2 Pascal Peters (83.), 1:3 Marius Neumann (90.).



Spvgg Meiderich 06/95 – TV Jahn Hiesfeld 3:1

Spvgg Meiderich 06/95: Nico Merks, Nick Kirstein (94. Kevin Schloßmacher), Cüneyt Türk, Wolfgang Manuel Lutze, Emmanuel Nwabuego (91. Samet Küç), Aaron Kazimierczak, Torben Spilker, Dennis Freikamp, Sadam Zoioui (93. Gökhan Sag), Jonis Youssef (89. Tobias Marco Freiwald), Cihad Saral (91. Berkan Dönmez) - Trainer: Oliver Petzold

TV Jahn Hiesfeld: Justin Wälscher, Mathias Grgic, Yusuf Sahin, Marvin Rissel, Tom Maximilian Schürmann, Ben Ziermann, Adis Hadzic (58. Laurenz Hübinger), Marco Kavs, Kevin Tshimanga-Dilangu, Domenik Verhufen (58. Janne Thomas Buschfeld) (81. Robin Schlitt), Robin Balzer - Trainer: Silvano Bedrina

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Robin Balzer (10.), 1:0 Emmanuel Nwabuego (29.), 2:0 Cihad Saral (53.), 3:1 Jonis Youssef (85.).



SV Rot-Weiss Mülheim – SV Genc Osman Duisburg 2:6

SV Rot-Weiss Mülheim: Abdulrahman Ibrahim, Can Hotoglu, Eren Ates, Eugene Asamoah, Dustin Christmann, Lukas-Maximilian Pein (55. Emre Parlakoglu), Oktay Cinar (70. Arif Tunahan Ot), Silas Baffour, Fabian Nitsch (55. Tekin Mang), Steven Tonski (71. Kwabena Fobiri), Sebastian van Ryn (62. Jamal Braida) - Trainer: Thomas Cvetkovic - Trainer: Tuna Tunceli

SV Genc Osman Duisburg: Fabian Michael Buchholz, Deniz Steven Zarifoglu, Hussein Alameddine, Hakan Yildirim, Etinosa Igbionawmhia, Bilal Fezzani, Gianluca Gerome Buhlmann, Naoya Sawa (53. Burak Bayram), Mert Yagci, Melih Can Evcil, Samet Sadiklar (67. Emre Onur) - Trainer: Haluk Piricek - Trainer: Cemil Alabas

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Oktay Cinar (12.), 1:1 Mert Yagci (13.), 1:2 Mert Yagci (54.), 1:3 Deniz Steven Zarifoglu (60.), 1:4 Samet Sadiklar (66.), 2:4 Tekin Mang (79.), 2:5 Mert Yagci (86.), 2:6 Melih Can Evcil (90.+1).



SC Wacker Dinslaken – TSV Bruckhausen 1:0

SC Wacker Dinslaken: Jean Luc Kölle, Roland Wibbe (46. Eric Kosidowski), Tom Tenbrink, Sebastian Ritt (72. Sebastian Krautkrämer), Raphael Eiland, Philipp Isselhorst, Marvin Gerritzen, Danilo Wenda (46. Kai Joskowiak), Hakan Gülmez, Nico Kerseboom (76. Raphael Rosenthal), Emmanuel Horvath - Trainer: Mark-Pascal Jordan - Trainer: Benjamin van de Loo - Trainer: Daniel Lachner

TSV Bruckhausen: Kerem Bostanci, Turan Tekin, Sefa Karakurt (78. Mervan Aga Özcelik), Mert Kilic (85. Emre Sarsik), Ahmad Al Saalm, Talha Canim, Younes Fagrach, Rapahel Kcee Anaebo, Murat Canim (46. Ahmet Talha Kilinc), Okan Yilmaz (60. Kerem Kadir Sengül), Abdulhamit Canim - Trainer: Yalcin Nezir

Schiedsrichter: Yagmur Kitir (Duisburg) - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Raphael Rosenthal (90.).



Eintracht Walsum – Viktoria Buchholz 1:2

Eintracht Walsum: Lukas Botor, Jonas Schwarz, Tim Sahl, Rene-Tobias Rybka (57. Yavuz Baskir), Hendrik Herms (50. Thierno Saidou Diallo), Bastian Walter, Perry Oppong Meusel, Denis Movile, Sascha-Marcel Klein-Reesink, Lukas Herbert Hirsch, Andreas Lüdde (85. Silvio Innocenti) - Trainer: Pierre Schmitz

Viktoria Buchholz: Maik Hoppe, Marc Jean Lacroix, Philipp Kuschel, Philipp Schmitt, Thomas Kirsch (66. Lars Mrozek), Gianluca Altomonte (66. Tim Halver), Tobias Eickmanns, Tom Straub (89. Pascal Schmitt), Yves Mumpa Mbo, Marcel Bockting, Kiryu Ono (46. Louis Feldkamp) - Trainer: Göksan Arslan

Schiedsrichter: Dennis Kleischmann - Zuschauer: 35

Tore: 0:1 Philipp Schmitt (22.), 1:1 Thierno Saidou Diallo (64.), 1:2 Philipp Schmitt (84.).



Fatihspor Mülheim – TSV Heimaterde Mülheim 3:0

Fatihspor Mülheim: Zaid Hraoui, Mustafa Des, Muhammet Ali Terzi (83. Cihat Egin), Hüseyin Cinar, Mohamad Husein, Ünal Kara, Abdulhamit Akyüz (76. Emre Öztürk), Yunus Celik (58. Karim Nasr), Gürkan Karpuz, Mervan Aydin, Mazlum Aydın - Trainer: Erkan Aydin

TSV Heimaterde Mülheim: Lars Wittstock, Till Krokowski, Mark Eisenblätter, Jan-Paul Lang, Stjepan Ilicic (46. Yanis Luca Schreiber), Niklas Markus Piduhn (46. Dominic Wildeboer), Kuzey Bozkaya (46. Simon Scholz), Niklas Dahm, Niklas Herkrath (71. Kevin Borutzki), Tim Jakubeit (65. Jakob Jäger), Felix Mertes - Trainer: Marcus Folgner

Schiedsrichter: Tobias Wegner (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Mervan Aydin (29.), 2:0 Mervan Aydin (63.), 3:0 Karim Nasr (90.+3).



Duisburger SV 1900 – GSG Duisburg 7:3 n.V.

Duisburger SV 1900: Jann Singh, Hayate Abe, El Hassan Lahjar (69. Torun Can Gül), Simon Kouam Kengne, Torun Can Gül, Gracjan Adamowicz, Jasin El Ouarti, Princely Ngantoh, Tayfun Yildirim, Samet Mantratzi, Marcos Antonio da Silva - Trainer: Volker Hohmann

GSG Duisburg: Dennis Tannemann, Ivo Daniel Matic-Barisa (46. Johannes Brors), Andrees Minta, Dustin Wölke (54. Nicola Serra), Yannik Schürmann (73. Burak Karakum), Cedric Roitzheim, Kevin Kirchner (46. Florian Witte), Thilo Körperich, Essowavana Gbegouni (60. Nici Jan Motzkuhn), George Michael Wiedemann, David Gehle - Trainer: Dietmar Schacht

Schiedsrichter: Devon Spliedt (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Simon Kouam Kengne (33.), 2:0 Samet Mantratzi (55.), 3:0 Samet Mantratzi (57.), 3:1 Nicola Serra (80.), 3:2 Florian Witte (82.), 3:3 David Gehle (90.+2), 4:3 Torun Can Gül (97.), 5:3 Princely Ngantoh (105.), 6:3 Samet Mantratzi (116.), 7:3 Torun Can Gül (119.)

Rot: Cedric Roitzheim (90./GSG Duisburg/Tätlichkeit).



SV Raadt – SuS 09 Dinslaken 4:6 n.V.

SV Raadt: Philipp Felske, Niklas Brandau (58. Jonas Nierhaus), Till Johann Groch, Dustin Horn, Raphael Friedrich (57. Bjarne Uteg), Paul Simon Klug (88. David Justen), Luca Bieck (62. Vincent Seuberlich), Moritz Mühlen, Frederik Julius Schröder, Luis Richard (84. Fabrice Terjung) - Trainer: Frank Friedrich - Trainer: Mirko Berger

SuS 09 Dinslaken: Jan Rother, Niklas Opriel, Pascal Meinberg, Jan Bongartz, Nico Knödlseder, Cedric Leers, Kevin Kolberg, Max Suchomel (88. Volkan Mirvan) (105. Barry Richnow), Dmytro Kushneryk (60. Fabio di Tommaso), Lukas Kratzer (115. Felix Schütte), Sebastian Eisenstein - Trainer: Julian Schubert

Schiedsrichter: Murat Kirackir (Duisburg) - Zuschauer: 113

Tore: 1:0 Bjarne Uteg (29.), 1:1 Lukas Kratzer (34.), 1:2 Niklas Opriel (36.), 2:2 Luca Bieck (51.), 2:3 Kevin Kolberg (56.), 3:3 Luis Richard (68.), 3:4 Jan Bongartz (95.), 4:4 David Justen (110.), 4:5 Jan Bongartz (114.), 4:6 Kevin Kolberg (119. Foulelfmeter).



SV Heißen – Duisburger FV 08 1:8

SV Heißen: Luca Carli, Abdelrahman Youssef, Daniel Mirosnicenko (46. Robin Thaler), Yousef Ahmad, Janick Lehnert (73. Jan Markhoff), Alexander Gildemeyer-Schmidt (69. Lukas Greeff), Mehdi Didar, Alperen Keskin, Patrick Füllhas, Orges Roci, Enes Tezsoy - Trainer: Robin Roes - Trainer: Sebastian Baumann

Duisburger FV 08: Talha Sucu Aziz, Kayhan Erol (46. Bora Karadag), Miche-Joel Makomé-Mabouba (46. Blinort Namoni), Burak Demir, Erkut Ay, Yüksel Kilic (66. Can Batikan Mert Uzun), Furkan Taskan, Enes Balci, Eren Sönmez (61. Burak Öktem), Mert Kefeli (46. Egzon Krasniqi), Ahmed Can Simsek - Trainer: Mehmet Özer - Trainer: Musa Celik

Schiedsrichter: Murat Güclü (Duisburg) - Zuschauer: 37

Tore: 0:1 Enes Balci (9.), 0:2 Ahmed Can Simsek (12.), 0:3 Burak Demir (16.), 0:4 Blinort Namoni (49.), 1:4 Yüksel Kilic (51. Eigentor), 1:5 Ahmed Can Simsek (53.), 1:6 Blinort Namoni (62.), 1:7 Ahmed Can Simsek (64.), 1:8 Blinort Namoni (73.).