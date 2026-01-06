Malcom Scheibner verlässt den KFC Uerdingen. – Foto: Markus Becker

Auch Scheibner verlässt den KFC Uerdingen Der KFC Uerdingen hat den Abgang von Malcom Scheibner berkündet.

Nächster Abgang beim KFC Uerdingen. Nachdem bereits die Ergänzungsspieler Kingsley Marcinek, Rafael Hester und Batuhan Özden den Verein verlassen haben , wurde nun der Abgang von Malcom Scheibner verkündet. So richtig angekommen schien Scheibner in Krefeld zu keinem Zeitpunkt zu sein. In der Sommervorbereitung fiel er eine Zeit lang verletzt aus und musste langsam wieder an den Trainingsbetrieb herangeführt werden.

So stehen insgesamt nur zwei Kurzeinsätze in der Liga zu Buche, sowohl gegen Biemenshorst (6:1) als auch gegen Monheim (5:2) wurde der Verteidiger jeweils für die letzte Viertelstunde eingewechselt – zu einem Zeitpunkt, als beide Spiele bereits für den KFC entschieden waren. Auch im Niederrheinpokal gegen Biemenhorst wurde Scheibner eingewechselt. Unterdessen steht bereits fest, wo er in der Rückrunde gegen den Ball treten wird. Er kehrt zum 1. FC Düren zurück, wo er bereits im Frühjahr 2025 untergekommen war. Damals spielte Düren noch in der Regionalliga West, inzwischen ist der Verein in der Mittelrheinliga, dem Pendant zur Oberliga Niederrhein, beheimatet.

Durch ein Casting in den Fokus Scheibner war einer der Gewinner einer der skurrilsten Aktionen im deutschen Profifußball. Er setzte sich im Frühjahr beim Spielercasting durch, denn der Verein war pleite und hatte keine Mannschaft mehr. Influencer Bilal Kamarieh hatte zum Casting aufgerufen, mehr als 500 Bewerbungen sollen eingegangen sein. Die Spieler mussten vereinslos sein oder durften mehr als sechs Monate nicht mehr in einem Pflichtspiel aufgelaufen sein. Genau dann sind Amateurfußballer auch spielberechtigt, wenn sie sich außerhalb der Wechselperiode irgendwo anmelden wollen. Die Dürener nutzen damit eine Art Lücke in der Spielordnung des Westdeutschen Fußball-Verbands.