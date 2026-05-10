Auch Rabanter geht: Hankofen verabschiedet fünf Spieler Neben Andreas Wagner, Samuel Pex, Florian Sommersberger und Patrick Choroba verlässt auch Daniel Rabanter nach neun Jahren die SpVgg von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Daniel Rabanter (li, hier mit Hankofens Sportlichem Leiter Richard Maierhofer) wird die SpVgg nach neun gemeinsamen Jahren verlassen. – Foto: Charly Becherer

Der sportliche Abstieg der SpVgg Hankofen-Hailing aus der Regionalliga wird zwangsläufig einen Umbruch am Reißinger Bach mit sich bringen. Beim gestrigen Heimspiel wurden bereits fünf Spieler offiziell verabschiedet. Klar war bislang, dass Andreas Wagner, Samuel Pex, Florian Sommersberger und der spielende Co-Trainer Patrick Choroba den Gang in die Bayernliga nicht mitgehen und den Verein verlassen werden. Nun hat die SpVgg auch bekanntgegeben, dass Daniel Rabanter nach neun Jahren in Hankofen eine neue Herausforderung sucht.

"Mit Patrick Choroba verlässt uns nach einem Jahr der spielender Co-Trainer. Ebenso sagen wir Danke an unsere langjährigen Spieler Daniel Rabanter, Samuel Pex, Andreas Wagner und Florian Sommersberger, die unseren Verein über viele Spielzeiten geprägt haben. Wir haben gemeinsam zwei Bayernliga-Meisterschaften geholt, zahlreiche Schlachten geschlagen und den Namen "Hankofen" deutschlandweit bekannt gemacht. Auch unser Torwart-Trainer Markus Mitterreiter hat seinen Abschied längst bekannt gegeben. Wir möchten euch allen von Herzen Danke sagen – für euren Einsatz, eure Leidenschaft und viele gemeinsame Momente am Reißinger Bach. Die Türen stehen euch jederzeit offen – ihr seid bei uns immer herzlich willkommen!", lässt die SpVgg Hankofen-Hailing via ihre Social Media-Kanäle wissen.

Andreas Wagner wird Spielertrainer beim TSV Mamming. – Foto: Charly Becherer