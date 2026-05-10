Auch Rabanter geht: Hankofen verabschiedet fünf Spieler

Der sportliche Abstieg der SpVgg Hankofen-Hailing aus der Regionalliga wird zwangsläufig einen Umbruch am Reißinger Bach mit sich bringen. Beim gestrigen Heimspiel wurden bereits fünf Spieler offiziell verabschiedet. Klar war bislang, dass Andreas Wagner, Samuel Pex, Florian Sommersberger und der spielende Co-Trainer Patrick Choroba den Gang in die Bayernliga nicht mitgehen und den Verein verlassen werden. Nun hat die SpVgg auch bekanntgegeben, dass Daniel Rabanter nach neun Jahren in Hankofen eine neue Herausforderung sucht.
"Mit Patrick Choroba verlässt uns nach einem Jahr der spielender Co-Trainer. Ebenso sagen wir Danke an unsere langjährigen Spieler Daniel Rabanter, Samuel Pex, Andreas Wagner und Florian Sommersberger, die unseren Verein über viele Spielzeiten geprägt haben. Wir haben gemeinsam zwei Bayernliga-Meisterschaften geholt, zahlreiche Schlachten geschlagen und den Namen "Hankofen" deutschlandweit bekannt gemacht. Auch unser Torwart-Trainer Markus Mitterreiter hat seinen Abschied längst bekannt gegeben. Wir möchten euch allen von Herzen Danke sagen – für euren Einsatz, eure Leidenschaft und viele gemeinsame Momente am Reißinger Bach. Die Türen stehen euch jederzeit offen – ihr seid bei uns immer herzlich willkommen!", lässt die SpVgg Hankofen-Hailing via ihre Social Media-Kanäle wissen.
Patrick Choroba hat sich vor wenigen Wochen kurzfristig für einen Einstieg beim 1. FC Passau entschieden. Beim Landesligisten aus der Dreiflüßestadt wird er zusammen mit Johannes Stingl den Trainerposten übernehmen. Samuel Pex wagt ebenfalls den Einstieg ins Trainergeschäft, kehrt zum Bezirksliga-Aufsteiger FSV Landau zurück und rückt bei den Bergstädtern an die Seite von Max Putz. Stürmer Andreas Wagner wird Spielertrainer beim Kreisklassisten TSV Mamming. Florian Sommersberger will sich bis Ende des Monats entscheiden, wo er sportlich seine Zukunft sieht.
Mit Daniel Rabanter verlässt ein weiteres prägendes Gesicht der vergangenen Jahre die SpVgg Hankofen-Hailing. "Rabi", wie er von allen gerufen wird, kam im Sommer 2017 vom TSV Vilsbiburg an den Reißinger Bach. Für immer unvergessen wird sein entscheidender Treffer im Relegationsspiel gegen Erlbach bleiben, als er im vergangenen Jahr im mit 2.500 Zuschauern ausverkauften Maierhofer Bau-Stadion mit seinem Tor zum 1:1 die SpVgg zum Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern schoss. Wohin es Rabanter zieht, das ist noch nicht klar. Dahingehend soll es in Kürze nach Saisonende Klarheit geben.