Auch Manching-Spiel betroffen: Schnee sorgt für Absagen in Oberbayern Absagenflut statt Restart von btfm/mg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der Start ins Fuballjahr 2026 musste auch in Manching verschoben werden. – Foto: Jürgen Meyer/FuPa

An diesem Wochenende sollte es wieder losgehen: Für zahlreiche oberbayerische Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga stand zwischen dem 20. Februar und dem 22. Februar das erste Pflichtspiel des Jahres 2026 an.

Update, 21. Februar, 11:30 Uhr: Nun hat es auch das Manching-Spiel erwischt. Wie der SVM auf Instagram mitteilte, wird das Spiel gegen den FC Kempten abgesagt. Der Auftakt der Landesliga Südwest sollte eigentlich auf dem Kunstrasen in Gaimersheim ausgetragen werden. Doch aufgrund des Schneefalls ist auch dieser Platz nicht mehr bespielbar. Wann die Spiele nachgeholt werden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Schnee sorgt für Spielabsagen in ganz Oberbayern Erstmeldung, 20. Februar, 16:00 Uhr: Gespielt wird aber kaum: Zunächst verkündete der BFV, dass sich der Startschuss ins neue Jahr verschiebt. "Sämtliche Plätze sind witterungsbedingt unbespielbar", teilt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) zum Regionalliga-Start mit. Darunter der Rasen im Grünwalder Stadion, wo am Freitag der FC Bayern II und die SpVgg Unterhaching die Regionalliga-Rückserie eröffnen sollten. Auch das Duell des TSV 1860 München gegen Hansa Rostock in der 3. Liga steht auf der Kippe. Noch sind die Verantwortlichen aber optimistisch.

Heute sollte im Grünwalder Stadion der Regionalliga-Start erfolgen. Aufgrund des Schneefalls wurde das Spiel des FC Bayern II gegen die SpVgg Unterhaching aber abgesagt. (Archivfoto) – Foto: Imago/Ulrich Wagner