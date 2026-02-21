Auch Manching-Spiel betroffen: Schnee sorgt für Absagen in Oberbayern

An diesem Wochenende sollte es wieder losgehen: Für zahlreiche oberbayerische Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga stand zwischen dem 20. Februar und dem 22. Februar das erste Pflichtspiel des Jahres 2026 an.
Nun hat es auch das Manching-Spiel erwischt. Wie der SVM auf Instagram mitteilte, wird das Spiel gegen den FC Kempten abgesagt. Der Auftakt der Landesliga Südwest sollte eigentlich auf dem Kunstrasen in Gaimersheim ausgetragen werden. Doch aufgrund des Schneefalls ist auch dieser Platz nicht mehr bespielbar. Wann die Spiele nachgeholt werden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.
Gespielt wird aber kaum: Zunächst verkündete der BFV, dass sich der Startschuss ins neue Jahr verschiebt. "Sämtliche Plätze sind witterungsbedingt unbespielbar", teilt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) zum Regionalliga-Start mit. Darunter der Rasen im Grünwalder Stadion, wo am Freitag der FC Bayern II und die SpVgg Unterhaching die Regionalliga-Rückserie eröffnen sollten. Auch das Duell des TSV 1860 München gegen Hansa Rostock in der 3. Liga steht auf der Kippe. Noch sind die Verantwortlichen aber optimistisch.
Weniger optimisch sind viele oberbayerischen Fußball-Amateure. Heute folgten bereits zahlreiche Absagen für Spiele am Wochenende. So entfällt der Landesliga-Start des SB Chiemgau Traunstein gegen den TSV Eintracht Karlsfeld und das Toto-Pokalduell des 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen Grünwald, wie auch zahlreiche Testspiele.
Der Start in der Landesliga Südwest ist laut dem SV Manching nicht in Gefahr. "Das Spiel am Samstag gegen den FC Kempten wird aufgrund der Platzverhältnisse auf den Kunstrasen in Gaimersheim verlegt", teilt der SVM auf Instagram mit. Anstoß an der Xaver-Ernst-Sportanlage (Martin-Ludwig Straße 17, 85080 Gaimersheim) ist um 14 Uhr.
Wer am Wochenende Fußball vor Ort verfolgen will, sollte sich kurzfristig nochmal informieren, ob angesetzte Spiele stattfinden können.