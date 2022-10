Auch Leiblfing kann den Lauf von Haibach nicht stoppen.

Zehn Siege in Folge, so lautet mittlerweile die Bilanz des SV Haibach als Aufsteiger in der Kreisklasse Straubing. Auch die DJK Leiblfing, die am heutigen Tag am Sportgelände an der Burgstraße zu Gast war, fand keine Mittel, den momentanen Lauf der Heimmannschaft zu stoppen. Spielerisch war es in den ersten 45 Minuten eine Partie auf Augenhöhe, die hauptsächlich von Kampf geprägt war. Jedoch konnte der SV Haibach ein Chancenplus für sich verbuchen und ging folgerichtig auch verdient in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Auf Zuspiel von Tom Mühlbauer nahm Cousin Jakob Mühlbauer Maß und hämmerte aus 18 Metern unhaltbar für den Gäste-Keeper die Kugel ins rechte Kreuzeck. Mit diesem Ergebnis ging man auch wenig später in die Pause.