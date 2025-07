»Auch ich bin müde«: Bayreuths harter Kampf um die Rettung

Die SpVgg Bayreuth hat trotz aller Anstrengungen weiterhin große finanzielle Probleme. Das ist die Quintessenz aus der nun zu Ende gehenden Crowdfunding-Aktion, die am kommenden Sonntag, den 27. Juli ausläuft. Knapp 130.000 Euro sind bis zum gestrigen Montag zusammengekommen. Eine stattliche Summe. Allerdings von den angepeilten 500.000 Euro weit entfernt. Es war ein erster Schritt hin zur Stabilsierung, die finanzielle Lage auf der Jakobshöhe bleibt jedoch weiterhin sehr angespannt. Von einer Rettung kann noch keine Rede sein.

"Ich bin zufrieden mit der eingebrachten Summe und sage Danke an alle, die uns unterstützt haben. Das ist nicht selbstverständlich", betont Bayreuths Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba in einer Presseerklärung des Vereins und räumt aber auch gleichzeitig ein, dass es noch ein langer und beschwerlicher Weg wird: "Ich führe derzeit, wie auch schon die letzten Monate, viele Gespräche und bin zuversichtlich, dass einige davon in den nächsten Tagen finalisiert werden können. Es braucht weiterhin etwas Geduld – und ich bitte alle, diese zu haben."

Mit Blick auf den langen Weg berichtet Kalemba auch über die Herausforderungen: "Natürlich würde ich mir eine schnellere Lösung wünschen. Auch ich bin müde – seit über einem Jahr, und besonders seit Februar – kämpfe ich darum, den Verein zu erhalten und Lücken zu schließen. Es war und ist kein einfacher Weg."