ATSV mit Arbeitssieg in Ergoldsbach vor Derby gegen Schierling

Das erwartet schwere Spiel war es am Mittwochabend für den ATSV im Nachholspiel in Ergoldsbach. Auf schwierigen Geläuf nahm die Mannschaft die Gegebenheiten in der zweiten Hälfte aber gut an und belohnte sich mit einem 3:1-Auswärtssieg.

Spielerisch war diese Partie sicherlich nicht der Anspruch der Schmid-Elf, was jedoch die drei Punkte nicht weniger macht. So schiebt man sich mit 27 Punkten auf den 4. Platz und bekommt es nun am Samstag mit dem TV Schierling zu tun.

Die Schierlinger zählten vor der Saison zum erweiterten Favoritenkreis und nach 16 Spieltagen werden sie diesen Ansprüchen definitiv gerecht. Mit 34 Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Salzberger den zweiten Platz und zeigt sich mit 7 Siegen in den letzten 8 Spielen auch in absoluter Topform. Die namhaften Neuzugänge um Löffler, Massinger und Zormeier scheinen den erfolgreich bestehenden Kern um die Grau-Brüder hervorragend zu ergänzen.

Seit dem Aufstieg der Schierlinger im vergangenen Jahr konnte der ATSV in den drei direkten Duellen gegen den Landkreis-Kontrahenten noch keinen Punktgewinn verbuchen, was man am Samstag im heimischen Stadion natürlich unbedingt ändern will.

Das Spiel findet am kommenden Samstag um 15 Uhr im Städtischen Stadion am Rennweg statt.

Unser Dank gilt dem Spieltagssponsor Sonnenstrom Bauer.