Atlas mit starker zweiter Halbzeit – Temin scheitert vom Punkt

Im Topspiel der Oberliga Niedersachsen haben sich der SV Atlas Delmenhorst und der TuS Bersenbrück mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Vor 1.120 Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion an der Düsternortstraße boten beide Teams eine intensive und temporeiche Begegnung, die bis in die Schlussminuten offen blieb.

Nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff gelang dem SV Atlas dann doch der verdiente Ausgleich. Einen feinen Pass von Dinand Gijsen verwertete Steffen Rohwedder in der 48. Minute mit einem platzierten Abschluss. In der Folge erhöhte Delmenhorst den Druck: Urban (50.), Marquardt (52.) und Brüning (59.) sorgten für weitere Torgefahr, verpassten aber den möglichen Siegtreffer.

Die Gäste aus Bersenbrück gingen mit ihrer ersten klaren Torchance durch Markus Lührmann in der 30. Minute in Führung. Atlas Delmenhorst ließ sich davon nicht beirren und hatte kurz vor der Pause die große Möglichkeit zum Ausgleich: Nach einem Foulspiel entschied Schiedsrichter Leo Heckmann auf Elfmeter, doch Kapitän Ibrahim Temin scheiterte an TuS-Schlussmann Max-Niklas Milde (43.).

In einer intensiven Schlussphase hätte auch der TuS Bersenbrück den Lucky Punch landen können, doch kurz vor der Nachspielzeit landete ein Abschluss am Pfosten. Nach fünf Minuten Nachspielzeit blieb es beim insgesamt leistungsgerechten Remis.

In der Tabelle bleibt Atlas mit nun 48 Punkten Zweiter – punktgleich mit Spitzenreiter HSC Hannover, der jedoch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Am kommenden Samstag tritt Delmenhorst beim SV Meppen II an, bevor am Gründonnerstag das Duell mit dem HSC Hannover in der Landeshauptstadt folgt. Bereits am Ostermontag kommt es zum Wiedersehen mit Bersenbrück im Halbfinale des Niedersachsenpokals. Dort muss dann allerdings ein Sieger gefunden werden.