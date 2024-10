Atlas Delmenhorst trennt sich von Schmidt – Riebau kehrt zurück

Dominik Schmidt ist nicht mehr Trainer des SV Atlas Delmenhorst. – Foto: Reinhard Rehkamp

Nach einer Serie von neun sieglosen Spielen und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz der Oberliga Niedersachsen hat sich der SV Atlas Delmenhorst von Trainer Dominik Schmidt getrennt. Der Verein, der zu Saisonbeginn noch den Aufstieg in die Regionalliga als Ziel formuliert hatte, sieht sich nun gezwungen, personelle Konsequenzen zu ziehen. Der bisherige Cheftrainer, der den Verein in der vergangenen Saison zu einem erfolgreichen dritten Platz geführt und das Finale im Krombacher Niedersachsenpokal erreicht hatte, wurde am Montag freigestellt.

Schmidt hatte die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen und in der vergangenen Spielzeit wieder auf Erfolgskurs gebracht. Doch in der laufenden Saison blieb der sportliche Fortschritt aus. Der SV Atlas rutschte immer tiefer in die Krise und belegt aktuell den letzten Platz der Liga. In einer Mitteilung dankte der Verein Schmidt für seine Arbeit und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Für den Turnaround hat der Vorstand des SV Atlas schnell gehandelt: Der frühere Trainer Key Riebau kehrt an die Delme zurück. Riebau, der zuletzt beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II tätig war, übernimmt das Team mit sofortiger Wirkung. Unterstützt wird er von Benjamin Rabe, der ebenfalls Teil des neuen Trainerstabs wird.

Ehlers: "Alle Beteiligten sind von der Personalie überzeugt" Die Vereinsführung zeigte sich überzeugt, mit Riebau den richtigen Mann für die anstehenden Herausforderungen gefunden zu haben. Der neue Cheftrainer ist kein Unbekannter in Delmenhorst. Bereits in der Vergangenheit war er für den SV Atlas aktiv und konnte mit dem Verein Erfolge im Juniorenbereich feiern. Nun soll er die erste Mannschaft aus der Abstiegszone führen und wieder sportliche Stabilität bringen.