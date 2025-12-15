Athletik Performance Center in Tönisvorst eröffnet im Januar

In Tönisvorst können sich Teams ab dem 1. Januar gezielt auch athletisch auf die neue Saison vorbereiten. – Foto: Performance Center (mit KI)

Kürzlich hat in Tönisvorst mit Peakz Padel eine neue Location mit zehn Padel-Courts eröffnet (hier mehr dazu lesen), ab dem neuen Jahr 2026 gibt es dort in den Räumlichkeiten eine weitere Option, die speziell auch für Fußball-Teams in der Vorbereitung, aber natürlich auch während des Spielbetriebs eine spannende Option ist. Denn im Athletik Performance Center Tönisvorst können künftig die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden.

Was ihr im Athletik Performance Center Tönisvorst erwarten dürft Doch was erwartet Euch genau in Tönisvorst? Einstellen dürft ihr euch auf professionelles Athletiktraining auf höchstem Niveau – für Einzelsportler und Mannschaften. Dabei spielt es auch keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt der Vorbereitung oder Saison ihr einsteigt, weil in jedem Fall die Einheiten individuell angepasst werden. Es erwartet die Interessierten:

Individuelles Athletiktraining für Altersgruppen von 12 bis 99 Jahren

Betreuung durch erfahrene Coaches aus dem Amateur- und Profisport

Training nach Absprache – täglich möglich

Maßgeschneiderte Einheiten für Profis, Nachwuchstalente und ambitionierte Sportler Individuelles Training für jede Zielstellung

Fußballteams sind dabei auch nur eine der möglichen Zielgruppen, auf die das Ganze zugeschnitten werden kann. Auch für Padel-Spieler, Handballer oder weitere Sportarten ist eine gezielte Athletik-Planung möglich. Gerne ist jeder eingeladen, sich in Tönisvorst eine Einheit vom eigenen Expertenteam des Performance Centers gestalten zu lassen.

– Foto: Athletik Performance Center