Nicht nur in Tönisvorst lässt sich bei Peakz Padel in angenehmer Atmosphäre spielen und entspannen. – Foto: Peakz Padel

Peakz Padel lädt am 21. Dezember Fußballteams zum Turnier ein Padel boomt nicht nur am Niederrhein: An den Stadtorten in Tönisvorst und Kleve könnt ihr noch vor Weihnachten an einem großen Event in der Trendsportart teilnehmen - zugeschnitten auf Fußballteams.

Christoph Kramer spielt nach eigener Angabe inzwischen fast täglich, und auch viele andere Fußballer können die Finger aktuell kaum vom Schläger lassen. Padel ist aktuell eine der Boom-Sportarten überhaupt, auf die nicht wenige aufmerksam geworden sind, weil auch das Tennis-Traumpaar Steffi Graf und Andre Agassi längst den besaiteten Tennisschläger gegen das Padel-Racket eingetauscht haben. Jüngst hat Peakz Padel in Tönisvorst seine Pforten an der Gelderner Straße 79 geöffnet - und eine Reihe von Fußballern vom Niederrhein geben sich hier bereits die Klinke die Hand.

>>> Hier geht es zur Homepage von Peakz Padel Denn das Rückschlagspiel, das Elemente aus dem Tennis und Squash miteinander vereint, schult durchaus auch Fähigkeiten, die auf dem Fußballplatz helfen können. Zudem ist es aufgrund der Intensität auch bestens geeignet, um die Kondition zusätzlich zu befeuern. Vor allem macht es aber unglaublich Spaß. Zehn Courts stehen in Tönisvorst zur Verfügung, um der tollen, dynamischen Sportart nachzugehen, daneben gibt es auch verschiedene Lounge-Bereiche zum Chill-Out und natürlich auch eine eigene Gastronomie. Im Sommer gibt es zudem die Möglichkeit, auf einer Außenterasse das Spielerlebnis ausklingen zu lassen. Parken könnt ihr bequem auf dem center-eigenen Parkplatz.

Clubmanager Sven Locke ist im Fußball kein Unbekannter, coacht er doch die U23 des VfL Tönisberg, die in der Kreisliga B jüngst den Herbstmeistertitel eingefahren hat. Er weiß nicht nur, was auf dem 20 Meter langen und zehn Meter breiten Padel-Court, der von Glas umgeben ist, los ist, sondern er kennt natürlich auch die Bedürfnisse von Fußballern. Deshalb kann Clubmanager Sven den Sport auch in Sachen Geselligkeit nur empfehlen. Da der Sport aufgrund des Bodenbelages gelenkschonend ist, eignet er sich für Spieler von vier Jahren bis ins Seniorenalter.

Nicht nur in Tönisvorst können die Kicker am Niederrhein Padel betreiben, sondern auch in Kleve, wo Peakz Padel auf der Van-Den-Bergh-Straße 45 in weiteren Räumlichkeiten auf sechs Courts seine Gäste begrüßt. Natürlich ist an allen Standorten für Anfänger auch Unterricht möglich. Peakz Padel ist ein Unternehmen aus den Niederlanden, das in unserem Nachbarland bereits 28 Anlagen betreibt.