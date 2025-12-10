Peakz Padel lädt am 21. Dezember Fußballteams zum Turnier ein

Christoph Kramer spielt nach eigener Angabe inzwischen fast täglich, und auch viele andere Fußballer können die Finger aktuell kaum vom Schläger lassen. Padel ist aktuell eine der Boom-Sportarten überhaupt, auf die nicht wenige aufmerksam geworden sind, weil auch das Tennis-Traumpaar Steffi Graf und Andre Agassi längst den besaiteten Tennisschläger gegen das Padel-Racket eingetauscht haben. Jüngst hat Peakz Padel in Tönisvorst seine Pforten an der Gelderner Straße 79 geöffnet - und eine Reihe von Fußballern vom Niederrhein geben sich hier bereits die Klinke die Hand.
Clubmanager Sven Locke ist im Fußball kein Unbekannter, coacht er doch die U23 des VfL Tönisberg, die in der Kreisliga B jüngst den Herbstmeistertitel eingefahren hat. Er weiß nicht nur, was auf dem 20 Meter langen und zehn Meter breiten Padel-Court, der von Glas umgeben ist, los ist, sondern er kennt natürlich auch die Bedürfnisse von Fußballern. Deshalb kann Clubmanager Sven den Sport auch in Sachen Geselligkeit nur empfehlen. Da der Sport aufgrund des Bodenbelages gelenkschonend ist, eignet er sich für Spieler von vier Jahren bis ins Seniorenalter.
Nicht nur in Tönisvorst können die Kicker am Niederrhein Padel betreiben, sondern auch in Kleve, wo Peakz Padel auf der Van-Den-Bergh-Straße 45 in weiteren Räumlichkeiten auf sechs Courts seine Gäste begrüßt. Natürlich ist an allen Standorten für Anfänger auch Unterricht möglich. Peakz Padel ist ein Unternehmen aus den Niederlanden, das in unserem Nachbarland bereits 28 Anlagen betreibt.
Für Fußballer, die sich das Ganze auch in Mannschaftsstärke einmal ansehen wollen, haben sich Peakz Padel und Clubmanager Sven nun etwas Besonderes einfallen lassen. An beiden Standorten geht am 21. Dezember "Peakz Offside" an den Start, ein Padel-Turnier für Fußballmannschaften, für das bis zu vier Spieler einer Vereinsmannschaft melden können, der Rest der Truppe aber gerne zum Zuschauen eingeladen ist. Die Meldung mehrerer Mannschaften eines Vereins ist dabei möglich, die Teilnahmegebühr pro Team beträgt 30 Euro. Die ideale Gelegenheit also, den Sport für Euch zu entdecken oder anderen Kickern zu zeigen, was ihr schon draufhabt. Vielleicht auch die ideale Einstimmung auf die Hallensaison im Fußball? Und das ist noch längst nicht alles, was auf Euch als Fußballer bei Peakz Padel zukommt. Mehr erfahrt ihr in Kürze.