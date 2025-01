Atas kehrt zum FSV Winkel zurück

Bülent Atas stürmt in der Rückrunde für den Kreisoberligisten FSV Winkel. Die Verpflichtung übermittelten die sportlichen Leiter Toni Altlay und Jannik Schneider zweieinhalb Wochen nach ihrem Amtsantritt. Der 32-Jährige hatte zuletzt anderthalb Jahre pausiert, war davor viele Jahre für den SV Presberg auf Torejagd. Dort erzielte er seit 2013 121 Tore in 184 Kreisoberliga-Einsätzen. Zuvor sammelte Atas seine ersten Senioreneinsätze beim FSV und durchlief fast seine gesamte Jugend in Winkel.



„Ich kenne Bülent seit der Kindheit, habe mit ihm viele Jahre in der Jugend des Vereins verbracht. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Mittlerweile hat er eine junge Familie und will es bei uns nochmal wissen. Sportlich kann er ein Unterschiedsspieler in dieser Liga sein. Wir hatten sehr gute Gespräche und waren schnell einig, dass wir das probieren wollen“, erklärt Jannik Schneider. Trainer Sasa Prodanovic sowie die Spielertrainer Simon Monreal und Yannik Palinkas stehen hinter dem Transfer und wollen Atas in der Vorbereitung behutsam aufbauen.

Atas: „Musste nicht lange überlegen als der Anruf kam"