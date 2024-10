ASV-U16 weiter ohne Punktverlust

Am vergangenen Sonntag war die U16 des ASV Cham bei Aufsteiger 1. SG Regental zu Gast. Trotz der engagierten und leidenschaftlich verteidigenden Heimmannschaft sahen die Zuschauer dennoch eine eher einseitige Partie. Cham war im ersten Durchgang überlegen, erspielte sich aber nur wenige wirklich zwingende Tormöglichkeiten. So musste eine Standardsituation für die 1:0 Gästeführung herhalten. Brousek (22.) köpfte einen Eckball von Scharl mit viel Übersicht ein. Auf der Gegenseite verpufften die Angriffsbemühungen meist oder waren eine sichere Beute für ASV-Schlussmann Griesbauer. Zudem verlieh Katharina Bauer, die nach verletzungs- und krankheitsbedingter Auszeit wieder an Bord war, der Defensive noch mehr Stabilität. In der Halbzeit nahm das Trainerduo Panow-Groß & Drobinski drei Wechsel vor und brachte mit Schmitzer, Geringer und Idrizi frische Kräfte. In zweiten Durchgang gelang es den Chamern ihre Dominanz auch in Tore umzumünzen. Ein wuchtiger Schuss von Costelas zappelte in der 46. Spielminute zum 2:0 in den Maschen. Nach einem Foul an Idrizi im Strafraum gab es folgerichtig Elfmeter für den ASV. Schmitzer (54.) ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 3:0. Den Schlusspunkt markierte ein Eigentor von Regentals Markgraf (69.), der einen Schuss von Costelas unglücklich ins eigene Netz abfälschte. Mit dem siebten Sieg im siebten Saisonspiel bleibt die U16 des ASV Cham weiterhin das Maß aller Dinge in der U17 Bezirksoberliga Oberpfalz. Nächster Gegner für Spitzenreiter Cham ist der Tabellenfünfte SG Schwandorf. Ein weiterer Heimerfolg ist das erklärte Ziel. Ausgetragen wird die Begegnung im Städtischen Stadion in Cham. Anstoß am Sonntag ist um 11:00 Uhr.