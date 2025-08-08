ASV-Trainer Sebastian Pichura sieht noch Luft nach oben

„Bereits bis zur Pause hätten wir deutlich vorne liegen und das Spiel vorzeitig entscheiden müssen. Da ließen wir in der Chancenverwertung die nötige Konsequenz vermissen“, urteilte Sebastian Pichura. Auch im zweiten Durchgang sah der Coach leichte Feldvorteile für seine Elf, aber, den personellen Wechseln geschuldet, zahlreiche Flüchtigkeitsfehler im Spielaufbau. Dennoch reichte es zum knappen Sieg, nachdem Jonas Schulte im Anschluss an die Kopfballvorlage von Maresch zum 3:2 einköpfte (76.).

Generalprobe gegen Türkgücü Ratingen

Sein Debüt im ASV-Dress feierte der vom Bezirksligisten Türkgücü Gütersloh gekommene Gökhan Bulat. Der 32-jährige Defensivspieler hat nach seinem Umzug (nach Wülfrath) zwar noch Trainingsrückstand, sollte aber mittelfristig zu einer Alternative im Abwehrzentrum werden.

Am Sonntag um 15.30 Uhr bestreiten die Mettmanner beim letztjährigen Kreisliga A-Dritten Türkgücü Ratingen ihr letztes Vorbereitungsspiel. Sebastian Pichura, am vergangenen Dienstag 35 Jahre jung geworden, muss personell improvisieren. Toni Markovic und Johannes Erkens sind in Urlaub. Kapitän Julius Erkens, der am vergangenen Samstag heiratete, sucht nach einer Adduktorenverletzung erst wieder Anschluss. Von einer richtigen Generalprobe vor dem Start eine Woche später in Neuss-Weißenberg kann also nur bedingt die Rede sein.