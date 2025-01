Der ASV Süchteln hat erstmals in Dülken den Hallentitel gewonnen. – Foto: Markus Becker

ASV Süchteln gewinnt erstmals das Masters Beim Höhepunkt der regionalen Hallensaison, dem Dülkener Masters, gewinnt der ASV Süchteln ein packendes Endspiel gegen die Holzheimer SG. Vor allem Torwart Jens Lonny ragt beim ASV heraus. Auch TuRa Brüggen und Odenkirchen überzeugen.

Das Endspiel hatte der ASV Süchteln in den vergangenen Jahren häufiger erreicht. Der Turniersieg blieb der Mannschaft in Dülken aber stets verwehrt – so verlor Süchteln die Finalspiele 2023, 2018 und 2015. Dieses Jahr hat diese Serie nun ein Ende: Süchteln holte sich am Sonntag erstmals den Titel beim Dülkener Hallenmasters. Bei der 32. Auflage des Budenzaubers setzte sich der ASV in einem packenden Finale einen 6:4-Sieg gegen die spielstarke Mannschaft der Holzheimer SG aus dem Rheinkreis Neuss durch.

Volle Punktzahl im gesamten Turnier Beide Teams dominierten sowohl die Vorrunde am Samstag als auch die Zwischenrunde am Sonntag und holten bei einer makellosen Bilanz von jeweils neun Punkten pro Turniertag an beiden Tagen den Gruppensieg. Im Halbfinale setzten sich die Süchtelner nach Toren von Paul Fröhling (10. Minute), Lennart Mehler (14.) und Timur Enes (15.) dann mit 3:2 gegen die SpVg Odenkirchen durch. Trotz einer 3:0-Führung wurde es am Ende noch einmal spannend, da Pascal Schmitz (16.) per Strafstoß zunächst zum 1:3 traf und wenig später Tobias Krämer (18.) das 2:3 erzielte. Im anderen Halbfinale behielten die Holzheimer gegen TuRa Brüggen mit 4:1 die Oberhand.

Der Bezirksligist aus Brüggen setzte sich etwas überraschend mit neun Punkten in der Vorrunde in der Gruppe C durch, der vermeintlich stärksten Vorrundengruppe mit dem TSV Meerbusch, 1. FC Viersen und TuS Wickrath. Am Ende wurde Brüggen Turnierdritter, weil man das Neunmeterschießen mit 4:3 gegen Odenkirchen gewann. Das Finale war an Spannung dann kaum zu überbieten. Die Regel, dass der Torwart außerhalb seines Torraumnes nur einen Ballkontakt haben darf und sich somit nicht in den eigenen Angriff einschalten darf, wurde dieses Mal gekippt. Das machte sich unter anderem Holzheim während des Turniers zunutze. Aber auch die Torhüter der anderen Teams spielten munter mit und erzielten so auch Tore.