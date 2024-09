A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 6. Spieltag Sonntag, 8. September 2024, 13 Uhr: ASV Pegnitz II - ASV Michelfeld II 2:2 (2:1) Die Gastgeber (verzichteten nach der letzten Saison mit noch einigen anderen Spielern als Meister der A-Klasse 6 auf den Aufstieg in die Kreisklasse) beantragten am Donnerstagabend wegen einiger Urlauber und Verletzte rechtzeitig für das Sonntag-Spiel den Spielmodus „Flex“ (Neun gegen Neun, Spielzeit zwei Mal 40 Minuten) – in der Startformation stand mit Nico Strobel (zwei Tage vorher in der „Ersten“ in der 46. Minute eingewechselt) und Thomas Rieß (52) zwei interessante Kicker. Michelfeld II (saisonübergreifend seit dem 9. Juni neun Siege in Folge) trat mit 14 Mann an – fünf Auswechseloptionen saßen auf der Ersatzbank, darunter mit Nico Metschl (am Vortag im Kreisklassen-Match der „Ersten“ ab der 55. Minute im Einsatz) nur eine personelle Abstellung von der ersten Mannschaft.

In den ersten 20 Minuten hätte es entsprechend der Torchancen auch 3:3 stehen können, aber nur Nico Strobel traf aus halblinker Position quasi im Nachschuss unhaltbar rechts oben (18.) und legte per Kopfball (nach einer hohen und weiten Flanke in den Strafraum, der ASV-Torhüter zögerte beim Herauslaufen, der Ball sprang noch auf, 37.) das 0:2 nach.

Der Michelfelder Keeper Luca Deml parierte gegen den zwei Mal frei vor ihm stehenden Nico Strobel glänzend (jeweils nach Klasse-Steckpass, 10./13.). Tolle Gäste-Chancen wurden von Simon Zitzmann (11., 12.), Nico Metschl (nach Wöhrl-Querpass eine gute verpasste Schusschance aus der Distanz, 19.) und Marco Wöhrl (halbrechts im Sechzehner knapp rechts am Tor vorbei, 40.+5) nicht verwertet. Aber Michelfeld II verkürzte in der Nachspielzeit per platzierten 25-Meter-Schuss von Julian Thumbeck auf 2:1 (der Ball schlug flach links neben den Pfosten ein, der Torhüter tauchte etwas zu spät nach unten), so dass das Derby und vermeintliches Spitzenspiel der Liga spannend blieb.

Nach dem Seitenwechsel, auch weil Strobel zwischenzeitlich ausgewechselt wurde (46. bis 75.), waren die motivierten Oberpfälzer offensiv am Drücker und nutzen einen berechtigten Elfmeter relativ spät (klares Foul an Samuel Leisner halbrechts im Sechzehner, 73.) durch Mittelstürmer und Torjäger Marco Wöhrl zum überfälligen Ausgleich. Routinier Thomas Rieß probierte es mit eine 20-Meter-Freistoß, doch ASV-Keeper Luca Deml lenkte den Ball noch zum Eckball (52.). Zwischen der 64. und 74. Minute agierten die Gäste nach einer Zeitstrafe gegen die Heimelf in numerischer Überzahl. In dieser Phase zielte Nico Metschl bei einem 22-Meter-Freistoß aus halbrechter Position über das Tor (65.), nach einem Eckball traf wohl Nico Brendel die Lattenunterkante und den Abpraller konnte Marco Wöhrl frei am Fünfer nicht mehr kontrolliert zu einem Abstauber ins Tor nutzen (68.). In der Schlussphase hatten die Gastgeber zwei Riesenchancen (ein Schuss des rückeingewechselten Nico Strobel blockte Samuel Leisner zum Eckball/79., nach einer Linksflanke nach innen verfehlte Mouhamadou Diallo knapp das Leder/80.) und Michelfeld II eine Top-Gelegenheit (Simon Zitzmann nagelfrei am Fünfer haarscharf rechts am Pfosten vorbei/80.+5), das Spiel zu gewinnen – so blieb es beim munteren Unentschieden, so dass beide Teams weiterhin in der oberen Tabellenhälfte gelistet sind.