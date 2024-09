ASV Mettmann verliert den Platz an der Sonne

SuS Haarzopf - ASV Mettmann 1:0 (0:0). Mehr Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, die Mehrzahl an klaren Torchancen und spielerische Vorteile. All das reichte dem als Spitzenreiter nach Essen gefahrenen ASV nicht, um die erste Saisonniederlage zu verhindern.

Die nahm bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff erste Konturen an (47.), als die Deckung nach einem Pass in die Schnittstelle auf Mathias Lierhaus nicht im Bilde war. Der 35-jährige Torjäger fackelte bei seinen fünften Saisontreffer dann auch nicht lange. Für die Mettmanner indes noch kein Grund, nervös zu werden. Noch waren mehr als 40 Minuten zu gehen. Zumal Haarzopf die Gäste in den ersten 45 Minuten kaum in Bedrängnis brachte. „Da hatte ich noch ein gutes Gefühl. Wir haben bis dahin kontrolliert gespielt, hatten alles im Griff“, blickte Sebastian Pichura noch gelassen auf Durchgang eins zurück.

Je länger die Partie jedoch dauerte und die Chancenverwertung weiter gen null tendierte, wurde auch die ASV-Bank sichtlich ungeduldiger. „Wir hatten ja genügend Schwung im Offensivspiel. Nur, was wir an hundertprozentigen Torchancen fahrlässig vergaben, das war schon erschreckend. Da darf du dich auch nicht wundern, wenn du am Ende mit leeren Händen da stehst“, lautete das ernüchternde Fazit des Mettmanner Trainers.

Der bisher so treffsichere Carlos Penan (6 Tore) scheiterte zweimal in aussichtsreicher Position an dem sich allerdings in starker Tagesform präsentierenden Dennis Jochum. Auch Toni Markovic fand im SuS-Torsteher seinen Meister, verfehlte bei seiner zweiten Möglichkeit knapp das Tor, während der Versuch von Maximilian Steinebach gerade noch von einem Verteidiger geblockt wurde – Jochum war da bereits geschlagen. Auf der Gegenseite hätten die auf Rang drei gekletterten Gastgeber die Führung in zwei Szenen ausbauen können, aber das wäre, aus ASV-Sicht, des „Schlechten“ dann doch zu viel gewesen.