ASV Dachau will Neuperlach knacken - Gäste mit "brutaler Wucht"

Dachau - Der Höhepunkt zum Schluss: Am letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Bezirksliga Nord empfängt der ASV Dachau den SV Neuperlach München. Die Dachauer gehen als Tabellendritter in das Spitzenspiel, die Gäste kommen als Tabellenführer ins Sepp-Helfer-Stadion. „Wir wollen ihnen die erste Saisonniederlage zufügen”, sagt ASV-Trainer Matthias Koston.

Mit Maxi Ceballos (zwölf Saisontore) und Didier Nguelefack (sieben) stehen zwei der besten Stürmer der vergangenen Bezirksliga-Nord-Spielzeiten in den Reihen der Münchner. Doch selbst dann, wenn die Offensivabteilung mal nicht trifft – was selten vorkam –, sind die Neuperlacher immer gut für Tore. Unter anderem nach ruhenden Bällen, die mit Zug in den Strafraum geschlagen werden.

„Sie stehen nicht zu Unrecht da oben. Drei Mannschaften verfolgen sie aber”, sagt Koston. Eine davon ist der ASV Dachau. Nur zwei Punkte beträgt der Rückstand. Mit einem Sieg würden die Dachauer also vorbeiziehen. Dafür müssen sie sich gegenüber der 2:3-Niederlage in Gaimersheim vor einer Woche aber wieder steigern. Dort machten die Dachauer zu viele Fehler, die der Gegner eiskalt bestrafte.

Neuperlach hat ebenfalls die Qualität, um aus wenig viel zu machen. Deswegen hofft Koston, dass seine Mannschaft wieder konzentrierter agiert – und das in allen Mannschaftsteilen. Gelingt dies, ist der Sprung auf einen der Aufstiegsplätze möglich. Falls nicht, könnte es die zweite Niederlage in Folge setzen. Es wäre ein kleiner Dämpfer in einer bisher sehr erfolgreichen Saison. (Moritz Stalter)