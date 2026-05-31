ASV Botnang bleibt vorne, Büsnau lauert, 2 Spielabbrüche, 1 Wertung

Eine Demonstration der Stärke erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem TSV Jahn Büsnau und dem SV Nufringen. Büsnau untermauerte mit einem deutlichen 6:1-Heimerfolg seine Ambitionen. Bereits in der 2. Minute brachte Dominik Lenhardt den TSV Jahn Büsnau mit dem Tor zum 1:0 in Führung. Japhet Manuschewski erhöhte in der 15. Minute auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen durch den Treffer von Dustin Kappus in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) das Tor zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber ihren Vorsprung jedoch unbarmherzig aus: Yannik Breuninger erzielte in der 48. Minute das 3:1, ehe Sebastian Lenhardt mit einem Doppelschlag in der 53. Minute zum 4:1 und in der 62. Minute zum 5:1 für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand setzte schließlich Johannes Specht in der 86. Minute.

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Ein fesselndes und torreiches Spektakel lieferten sich der SV Rohrau und die SpVgg Holzgerlingen beim 3:4. Julius Hamm eröffnete in der 5. Minute den Torreigen mit dem 0:1 für die Gäste. Die Antwort der Rohrauer ließ nicht lange auf sich warten, als Kai Moser in der 16. Minute zum 1:1 ausglich. Erneut war es Julius Hamm, der in der 36. Minute die Holzgerlinger mit dem 1:2 in Front brachte, doch Lennox Kallab konterte in der 43. Minute mit dem Tor zum 2:2-Pausenstand. Im zweiten Durchgang zogen die Gäste davon: Max Horn traf in der 57. Minute zum 2:3, und Niko Klein schraubte das Ergebnis in der 70. Minute auf 2:4 hoch. Der Anschlusstreffer zum 3:4 durch Nico Krägeloh in der 82. Minute kam für Rohrau letztlich zu spät. ---

Im Mittelfeldduell behielt der TV Echterdingen II gegen den SV Bonlanden mit einem 4:2-Heimsieg die Oberhand. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Sutpaseat Mischa Inthasane erzielte bereits in der 1. Minute das frühe 1:0 für die Heimelf. Felix Steyer baute die Führung in der 35. Minute auf 2:0 aus. Unmittelbar nach Wiederanpfiff keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als Lukas Tschentscher in der 46. Minute auf 2:1 verkürzte. Doch der TV Echterdingen II antwortete prompt durch das Tor von Julien Boll in der 51. Minute zum 3:1. Eban Keskin sorgte in der 65. Minute mit dem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung, sodass das späte Tor von Dennis Adam in der 87. Minute zum 4:2 nur noch Ergebniskosmetik für Bonlanden bedeutete. ---

Kampflos zu drei Punkten kam am heutigen Spieltag die Spvgg 1897 Cannstatt. Die Begegnung gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht VfL Oberjettingen wurde nicht auf dem Rasen ausgetragen, sondern mit einer 3:0-Wertung zugunsten der Cannstatter entschieden. ---

Keine sportliche Entscheidung gab es vorerst im Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Herrenberg und dem TSV Dagersheim. Die Partie wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier. Ein Nachholtermin steht bereits fest: Mittwoch, 3. Juni, um 19 Uhr. ---

An Dramatik kaum zu überbieten war das Prestigeduell zwischen dem TV Darmsheim und dem SV Deckenpfronn, das die Gastgeber in der allerletzten Sekunde mit 2:1 für sich entschieden. Dabei erwischte Deckenpfronn den perfekten Start, als Niklas Wunsch die Auswärtsmannschaft bereits in der 5. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Die Erleichterung bei den Hausherren folgte jedoch schnell: Steffen Hirth markierte in der 14. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer. Als sich alle Beteiligten bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, überschlugen sich in der extrem langen Nachspielzeit die Ereignisse. Erneut war es Steffen Hirth, der in der 90.+8 Minute mit dem Tor zum 2:1-Endstand den viel umjubelten Heimsieg für Darmsheim perfekt machte. ---