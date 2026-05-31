ASV Botnang bleibt vorne, Büsnau lauert, 2 Spielabbrüche, 1 Wertung

Eine Demonstration der Stärke erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem TSV Jahn Büsnau und dem SV Nufringen. Büsnau untermauerte mit einem deutlichen 6:1-Heimerfolg seine Ambitionen. Bereits in der 2. Minute brachte Dominik Lenhardt den TSV Jahn Büsnau mit dem Tor zum 1:0 in Führung. Japhet Manuschewski erhöhte in der 15. Minute auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen durch den Treffer von Dustin Kappus in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) das Tor zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber ihren Vorsprung jedoch unbarmherzig aus: Yannik Breuninger erzielte in der 48. Minute das 3:1, ehe Sebastian Lenhardt mit einem Doppelschlag in der 53. Minute zum 4:1 und in der 62. Minute zum 5:1 für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand setzte schließlich Johannes Specht in der 86. Minute.
Ein fesselndes und torreiches Spektakel lieferten sich der SV Rohrau und die SpVgg Holzgerlingen beim 3:4. Julius Hamm eröffnete in der 5. Minute den Torreigen mit dem 0:1 für die Gäste. Die Antwort der Rohrauer ließ nicht lange auf sich warten, als Kai Moser in der 16. Minute zum 1:1 ausglich. Erneut war es Julius Hamm, der in der 36. Minute die Holzgerlinger mit dem 1:2 in Front brachte, doch Lennox Kallab konterte in der 43. Minute mit dem Tor zum 2:2-Pausenstand. Im zweiten Durchgang zogen die Gäste davon: Max Horn traf in der 57. Minute zum 2:3, und Niko Klein schraubte das Ergebnis in der 70. Minute auf 2:4 hoch. Der Anschlusstreffer zum 3:4 durch Nico Krägeloh in der 82. Minute kam für Rohrau letztlich zu spät.
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Im Mittelfeldduell behielt der TV Echterdingen II gegen den SV Bonlanden mit einem 4:2-Heimsieg die Oberhand. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Sutpaseat Mischa Inthasane erzielte bereits in der 1. Minute das frühe 1:0 für die Heimelf. Felix Steyer baute die Führung in der 35. Minute auf 2:0 aus. Unmittelbar nach Wiederanpfiff keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als Lukas Tschentscher in der 46. Minute auf 2:1 verkürzte. Doch der TV Echterdingen II antwortete prompt durch das Tor von Julien Boll in der 51. Minute zum 3:1. Eban Keskin sorgte in der 65. Minute mit dem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung, sodass das späte Tor von Dennis Adam in der 87. Minute zum 4:2 nur noch Ergebniskosmetik für Bonlanden bedeutete.
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Kampflos zu drei Punkten kam am heutigen Spieltag die Spvgg 1897 Cannstatt. Die Begegnung gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht VfL Oberjettingen wurde nicht auf dem Rasen ausgetragen, sondern mit einer 3:0-Wertung zugunsten der Cannstatter entschieden.
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Mi., 03.06.2026, 19:00 Uhr
An Dramatik kaum zu überbieten war das Prestigeduell zwischen dem TV Darmsheim und dem SV Deckenpfronn, das die Gastgeber in der allerletzten Sekunde mit 2:1 für sich entschieden. Dabei erwischte Deckenpfronn den perfekten Start, als Niklas Wunsch die Auswärtsmannschaft bereits in der 5. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Die Erleichterung bei den Hausherren folgte jedoch schnell: Steffen Hirth markierte in der 14. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer. Als sich alle Beteiligten bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, überschlugen sich in der extrem langen Nachspielzeit die Ereignisse. Erneut war es Steffen Hirth, der in der 90.+8 Minute mit dem Tor zum 2:1-Endstand den viel umjubelten Heimsieg für Darmsheim perfekt machte.
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Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde die Mannschaft des Spitzenreiters ASV Botnang, die den TSV Musberg mit 3:1 bezwang. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore, doch nach dem Seitenwechsel erlöste Micha Huber die Heimelf in der 50. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. In der 66. Minute behielt Edison Qenaj die Nerven und baute den Vorsprung per Foulelfmeter auf 2:0 aus. Als Madi Ceesay in der 70. Minute das Tor zum 3:0 erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. Den Gästen aus Musberg gelang in der Schlussminute durch Manuel Rath (90. Minute) nur noch das Tor zum 3:1-Endstand.
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