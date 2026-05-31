Hammer - 18 Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

– Foto: Timo Babic

Ebenfalls in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen stand das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Vaihingen und Croatia Stuttgart unter keinem guten Stern. Auch diese Begegnung wurde vor dem Ablauf der regulären Spielzeit abgebrochen. Der SV Vaihingen teilte hierzu gegenüber FuPa mit: „Wegen eines Gewitters wurde das Spiel beim Stand von 8:1 für uns abgebrochen.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

In der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen wurde die Partie zwischen dem VfL Herrenberg und dem TSV Dagersheim abgebrochen. Die Heimmannschaft aus Herrenberg teilt dazu gegenüberFuPa mit: „Wegen eines Unwetters und Blitzen wurde das Spiel beim Stand von 0:1 für Dagersheim in der 55. Minute abgebrochen; das Spiel wird in der nächsten Woche wiederholt.“ Vonseiten der Gäste wurden ebenfalls Angaben übermittelt. Der TSV Dagersheim teilt gegenüber FuPa mit: „Das Spiel wurde in der 52. Minute beim Stand von 1:0 für uns aufgrund eines Unwetters abgebrochen.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

In der Kreisliga A2 Enz-Murr traf die Spvgg Weil der Stadt auf den TSV Heimerdingen 1910 II. Diese Partie wurde ebenfalls vorzeitig wegen eines Gewitters abgebrochen. Das Spiel wurde für Donnerstag, den 04.06., um 15 Uhr gleich neu angesetzt.

In der Bezirksliga Nordschwarzwald verhinderte die Wetterlage ebenfalls die reguläre Durchführung des Spiels zwischen dem TSV Möttlingen und dem SV Gültlingen. Der TSV Möttlingen teilt gegenüber FuPa mit: „Das Spiel wurde wegen eines Gewitters beim Stand von 1:2 in der 36. Minute abgebrochen.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Unwetter sorgt für Wartezeit und Abbruch in Warmbronn

Ein weiterer Vorfall in der Kreisliga A2 Enz-Murr betraf das Duell zwischen der Spvgg Warmbronn und dem KSV Renningen. Warmbronn hat dazu auf Instagram veröffentlicht: „Das Spiel gegen den KSV Renningen wurde aufgrund eines Unwetters vorzeitig abgebrochen. Bis zur Halbzeit stand es in einer ausgeglichenen Partie 2:2. Nach dem Einsetzen des Unwetters wurde die Begegnung zunächst unterbrochen. Trotz einer Wartezeit von 30 Minuten konnten die Wetterbedingungen nicht ausreichend verbessert werden, sodass der Schiedsrichter das Spiel schließlich aus Sicherheitsgründen abbrach.“ Für diese Begegnung wurde als neuer Termin Donnerstag, der 04.06., um 15 Uhr festgelegt.

Spielabbruch zur Halbzeit beim SV Böblingen II

In der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen wurde die Begegnung zwischen dem SV Böblingen II und dem GSV Maichingen II abgebrochen. Der SV Böblingen teilt gegenüber FuPa mit: „Das Spiel wurde zur Halbzeit beim Stand von 4:1 für Böblingen wegen eines Gewitters abgebrochen.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Vorzeitiger Abpfiff beim TV Nellingen

In der Kreisliga A1 Neckar/Fils stand das Spiel des TV Nellingen gegen die TSG Esslingen auf dem Plan. Auch dieses Aufeinandertreffen musste vom Unparteiischen abgebrochen werden. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

TSV Schönaich meldet Abbruch in der 60. Minute

Die Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen verzeichnete einen wetterbedingten Abbruch bei der Partie zwischen dem TSV Schönaich und dem TSV Kuppingen. Schönaich teilt gegenüber FuPa mit: „Das Spiel wurde in der 60. Minute beim Spielstand von 2:1 für Schönaich abgebrochen aufgrund eines Gewitters.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kein Wiederanpfiff nach der Pause bei der Spvgg Aidlingen

Ebenfalls in der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen wurde das Spiel zwischen der Spvgg Aidlingen und dem TV Altdorf abgebrochen. Der TV Altdorf teilt gegenüber FuPa mit: „In der Partie zwischen Aidlingen und dem TV Altdorf stand es 0:1, als der Abbruch in der Minute 45 erfolgte und es keinen Wiederanpfiff nach der Halbzeit gab; der Grund war ein Gewitter.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Widersprüchliche Zeitangaben beim Abbruch der TSF Ditzingen

In der Kreisliga A2 Enz-Murr spielten die TSF Ditzingen gegen Drita Kosova Kornwestheim, als das Wetter einsetzte. Ditzingen teilt gegenüber FuPa mit: „Das Spiel wurde wegen eines Gewitters beim Stand von 3:2 für Ditzingen circa in der 55. Minute abgebrochen.“ Drita teilt gegenüber FuPa mit: „Direkt nach der Halbzeit, in der 47. Minute, hat der Schiedsrichter das Spiel wegen eines Gewitters abgebrochen.“ Die Partie wurde für Donnerstag, den 04.06., um 15 Uhr gleich neu angesetzt.

Vorzeitiges Ende beim TSV Leinfelden II

Ein weiterer Spielabbruch betraf die Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen. Dort standen sich der TSV Leinfelden II und die SKG Botnang gegenüber. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Gewitter in Münklingen führt zu sofortiger Neuansetzung

In der Kreisliga B4 Enz-Murr wurde die Partie zwischen dem 1. FC Sportfreunde Münklingen und dem TSV Malmsheim abgebrochen. Die Begegnung wurde daraufhin für Donnerstag, den 04.06., um 15 Uhr gleich neu angesetzt.

Spielabbruch bei der SG Gündelbach/Häfnerhaslach

Auch die Kreisliga B6 Enz-Murr blieb von den Unwettern nicht verschont. Das Spiel der SG Gündelbach/Häfnerhaslach gegen die SGM Riexingen II wurde wegen eines Gewitters abgebrochen. Die SG Gündelbach/Häfnerhaslach teilt dazu gegenüber FuPa mit: "Spiel wurde wegen Gewitter in der 75. Minute beim Stand von 4:2 abgebrochen." Die Partie wurde für Donnerstag, den 04.06., um 15 Uhr gleich neu angesetzt.

Spielabbruch nach einer Stunde beim TSV Wiernsheim

Ebenfalls in der Kreisliga B6 Enz-Murr wurde das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Wiernsheim und dem SV Sternenfels abgebrochen. Der Abbruch erfolgte wegen eines Gewitters in der 60. Minute. Auch hier wurde die Partie für Donnerstag, den 04.06., um 15 Uhr gleich neu angesetzt.

Disziplinarische Vorfälle bei der Spvgg Weil im Schönbuch

Ein anderer Grund führte zum Abbruch in der Kreisliga B7 Stuttgart/Böblingen zwischen der Spvgg Weil im Schönbuch und NK Zagreb Sindelfingen. Die Spvgg Weil im Schönbuch teilt gegenüber FuPa mit: „Zagreb wollte nicht mehr spielen und hat am Ende wegen Meckerns noch das zweite und dritte Mal Gelb-Rot bekommen. Dann wurde das Spiel abgebrochen, da manche Spieler den Schiedsrichter angeschrien haben. Zu dem Zeitpunkt haben wir aber mit 3:2 geführt und es wird für uns als Sieg gewertet; so lautet zumindest die Aussage des Schiedsrichters.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Donner und Blitze beim Türkischen SV Calw

In der Kreisliga B2 Nordschwarzwald wurde das Spiel des Türkischen SV Calw gegen den FV NK Zrinski Calw abgebrochen. Der Türkische SV Calw teilt gegenüber FuPa mit: „Bei uns hat es gedonnert und mehrmals geblitzt, der Spielstand betrug 2:2 zur Halbzeit. Die erste Halbzeit wurde gespielt, die zweite Halbzeit wurde wegen der Wetterbedingungen nicht angepfiffen.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Fußbruch führt zu Spielabbruch beim TV Nellingen II

In der Kreisliga B1 Neckar/Fils wurde die Begegnung zwischen dem TV Nellingen II und der TSG Esslingen II wegen einer schweren Verletzung beendet. Der TV Nellingen teilt gegenüber FuPa mit: „Es gab eine 2:0-Führung für Nellingen, und der Abbruch erfolgte aufgrund einer schweren Verletzung bei einem Spieler von Nellingen.“ Die Gäste präzisierten den medizinischen Notfall. Die TSG Esslingen teilt gegenüber FuPa mit: „Beim Stand von 2:0 für Nellingen hat sich ein Nellinger Spieler den Fuß gebrochen, und der Schiedsrichter entschied daraufhin, das Spiel abzubrechen.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Starker Hagelschlag in Fachsenfeld beendet die Partie

Schließlich verbuchte auch die Kreisliga B2 Ostwürttemberg einen Abbruch bei der SGM Fachsenfeld/Dewangen II gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach teilt gegenüber FuPa mit: „Die Partie in Fachsenfeld wurde in der 51. Spielminute beim Stand von 0:2 für die TSG III zunächst unterbrochen und im weiteren Verlauf endgültig abgebrochen. Ursache hierfür war ein schweres Unwetter mit Gewitter und starkem Hagelschlag. Über die weitere Wertung beziehungsweise Abwicklung der Begegnung wird nun das zuständige Sportgericht entscheiden.“ Von der SGM Fachsenfeld/Dewangen kommen diese Infos gegenüber FuPa: "Das Spiel unserer 2. wurde in der 50. Spielminute unterbrochen. Grund war leider ein starkes Gewitter mit viel Regen und Blitzen am Himmel. Das Nachholspiel findet am Mittwoch, 03.06., um 18:30 Uhr in Dewangen statt."