Ast setzt auf Trainerduo Alschinger / Gargano

Beide Übungsleiter freuen sich sehr auf die langfristige Zusammenarbeit, die zunächst für die kommenden eineinhalb Jahre ausgelegt ist. "Stefan und Giuseppe sollen unsere ambitionierte und junge Truppe gemeinsam weiterentwickeln sowie mit dieser ehrgeizige Ziele verfolgen. Die Planungen für die Wintervorbereitung sind dabei bereits in vollem Gange, um den Grundstein für eine hoffentlich erfolgreiche Restsaison in der Kreisklasse Landshut zu legen", heißt es in einer von Harald Straßer, der sportlicher Leiter des derzeitigen Rangzweiten der Landshuter Staffel ist, verfassten Pressemitteilung wissen. Im Kader wird es in der Winter-Wechselperiode voraussichtlich zu keinen personellen Veränderungen kommen.





"Die Vereinsverantwortlichen der DJK Ast blicken der Partnerschaft absolut positiv entgegen und sind davon überzeugt, mit Stefan Alschinger und Giuseppe Gargano als Trainergespann die Weichen für die Zukunft gestellt zu haben", lässt der aufstrebende Klub verlauten. Die Perspektiven sind durchaus vielversprechend, denn die von Gargano trainierten A-Junioren, die mit den Nachbarvereinen Kumhausen, Altfraunhofen und Tiefenbach eine Spielgemeinschaft bilden, schlagen sich als Aufsteiger in der Bezirksoberliga wacker und belegen zur Winterpause einen hervorragenden dritten Tabellenplatz. Giuseppe Gargano wird bis zum Sommer eine Doppelfunktion ausüben und sowohl die DJK-Erste sowie die U19 coachen.