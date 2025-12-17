Aschwarden und Worpswede trennen sich vom Trainer

Sven Sohn schaffte in diesem Sommer mit dem SV Aschwarden den langersehnten Sprung in die Bezirksliga und kämpfte mit dem Team, wie erwartet, um den Klassenerhalt. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt aktuell drei Punkte. Nun soll der Klassenerhalt jedoch mit einem anderen Trainer an der Seitenlinie gelingen. Die Aschwardener gaben die Trennung vom Aufstiegstrainer bekannt.

„Nach der langen gemeinsamen Zeit wollte der Verein einen neuen sportlichen Impuls setzen. Von daher wird Sven Sohn zukünftig nicht mehr die 1.Herren trainieren. Für die vielen erfolgreichen Jahre spricht der Vorstand dem 40-Jährigen seinen Dank aus. Er hat sich menschlich immer absolut vorbildlich und loyal verhalten. Wir hoffen, dass Sven seine Kompetenzen im Verein in anderer Rolle zu gegebener Zeit wieder einbringt“, erklärt der Verein über Social Media.