Aschwarden hält Chancen auf Klassenerhalt aufrecht Vorletzter gelingen erstmals vier Tore in einer Partie von FuPa Lüneburg · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa Lüneburg

Am Dienstagabend stand in der Bezirksliga Lüneburg III das brisante Kellerduell zwischen dem SV Aschwarden und Rotenburger SV II an. Begünstigt von einem Platzverweis aus dem ersten Abschnitt fuhren die Hausherren einen enorm wichtigen Erfolg ein.

Schon in der 38. Minute sah RSV-Akteur Florian Bausmerth die Ampelkarte. Erst kurz zuvor hatte Felix Michl das 1:0 von Nick Stellmann egalisiert. In Überzahl benötigte der SVA nur wenige Minuten, um durch Jasper Rippe erneut vorzulegen (45.). Kurz nach dem Seitenwechsel legte Marvin Kühlken das 3:1 nach. Die Gäste wehrten sich weiter nach Kräften, verkürzten nach einer knappen Stunde durch Jonas Knaack sogar nochmal. Doch rund 60 Sekunden später stellte Routinier Steffen Dietrich den Zwei-Tore-Abstand wieder her und sorgte mit dem 4:2 für die Vorentscheidung.