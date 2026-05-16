 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Aschaffenburg sportlich abgestiegen - FCA II hält die Klasse

34. Spieltag: Aschaffenburg steigt nach Bayern-Klatsche sportlich ab, darf aber trotzdem noch hoffen +++ Fürth und Schwaben müssen in die Relegation +++ Augsburg II mit Klassenerhalt trotz Niederlage +++ Vilzing sichert sich Platz 5 +++ Hankofen mit Remis gegen den Tabellenführer

von Leah Hauzenberger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Leistungsgerechtes Remis zum Saisonabschluss: Tabellenführer Nürnberg und Schlusslicht Hankofen-Hailing trennten sich im letzten Spiel der Saison mit 2:2.
Leistungsgerechtes Remis zum Saisonabschluss: Tabellenführer Nürnberg und Schlusslicht Hankofen-Hailing trennten sich im letzten Spiel der Saison mit 2:2. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Bayern
Haching
Hankofen
DJK Vilzing
Ansbach

34. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Auch wenn an der Tabellenspitze bereits vieles vor dem letzten Spieltag entschieden war, standen im Tabellenkeller noch wichtige Entscheidungen an. Der SV Viktoria Aschaffenburg muss nach einer deutlichen Niederlage den Gang nach unten antreten, vorausgesetzt die SpVgg Greuther Fürth bleibt in der 2. Bundesliga. Der TSV Schwaben Augsburg sowie die SpVgg Greuther Fürth landen auf den Relegationsplätzen, wohingegen der FC Augsburg trotz einer Last-Minute-Niederlage die Klasse hält.

Heute, 14:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
5
2
Abpfiff

Mit dem heutigen Sieg gegen die Zweitvertretung des Kleeblatts sicherte sich die DJK Vilzing letztlich einen starken fünften Platz in der Tabelle. Mit diesem Saisonergebnis dürfen die Niederbayern sicherlich sehr zufrieden sein. Unter anderem ließ man dabei den FC Bayern München II sowie Wacker Burghausen hinter sich.

Matthias Graf (Co-Trainer DJK Vilzing): „Es war ein toller Abschluss. Der Sieg ging heute vollkommen in Ordnung. Leider haben wir mit Tommy Haas einen Verletzten zu beklagen, was die Stimmung natürlich etwas trübt. Alles in allem war das, gerade mit all den personellen Rückschlägen seit dem Winter, eine sehr gute Saisonleistung.“

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
2
2

Im vorerst letzten Regionalliga-Spiel der SpVgg Hankofen-Hailing zeigte die Mannschaft von Coach Beck noch einmal ihr Können. Gegen den Tabellenführer aus Nürnberg holten die Niederbayern ein Unentschieden. Der letzte Tabellenplatz stand jedoch bereits vor Beginn der Partie fest.

Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen-Hailing): „Am Ende ein verdientes Unentschieden. In der ersten Halbzeit haben wir dem Gegner durch individuelle Fehler zwei Tore ermöglicht. Nichtsdestotrotz hat sich die Mannschaft im zweiten Durchgang den Ausgleich erarbeitet. Großen Respekt an meine Truppe, das war ein würdiger Abschied. Jetzt heißt es kurz durchatmen und dann in der Bayernliga wieder neu angreifen.“


Heute, 14:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
0
5
Abpfiff

Aus Sicht von Viktoria Aschaffenburg hatte man sich für den letzten Spieltag sicherlich deutlich mehr vorgenommen. Mit einem Sieg gegen die Zweitvertretung des FC Bayern wäre sportlich zumindest noch der Relegationsplatz möglich gewesen. Die Gäste aus München präsentierten sich jedoch zu stark und gewannen am Ende auch in dieser Höhe verdient. Aber eine Hoffnung bleibt für die Viktoria: Steigt die SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Bundesliga ab, ist die SpVgg Greuther Fürth II nicht mehr regionalliga-spielberechtigt, und rutscht ans Tabellenende. Dann, aber auch nur dann, darf die Viktoria doch noch in der Abstiegsrelegation ran!

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
2
1
Abpfiff

Letztlich hätte dem TSV ein einziger Zähler gereicht, um der Abstiegsrelegation zu entkommen, da der Stadtrivale FC Augsburg II zeitgleich gegen Memmingen verlor. Gegen den FV Illertissen kamen die Schwabenritter letztlich jedoch nicht über ein 2:1 hinaus.

Heute, 14:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
0
1
Abpfiff

Die Niederlage des FC Augsburg II war letztlich sehr unglücklich. Fast mit der letzten Aktion des Spiels gelang den zuvor über weite Strecken unauffälligen Memmingern der Siegtreffer. Zuvor hatten die Hausherren jedoch zahlreiche Möglichkeiten, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Kugel wollte allerdings einfach nicht ins Tor. Wie es im Fußball so oft heißt: Wer vorne seine Chancen nicht nutzt, wird hinten bestraft. Letztlich dürfte die heutige Niederlage den Augsburgern jedoch nicht allzu viel ausmachen, da man dank des Sieges von Illertissen gegen den direkten Stadtrivalen TSV Schwaben Augsburg den Klassenerhalt fix machte.

Die Ergebnisse der weiteren Partien:

Heute, 12:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
4
0
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
1
4