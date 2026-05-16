Aschaffenburg sportlich abgestiegen - FCA II hält die Klasse

Leistungsgerechtes Remis zum Saisonabschluss: Tabellenführer Nürnberg und Schlusslicht Hankofen-Hailing trennten sich im letzten Spiel der Saison mit 2:2. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

34. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Auch wenn an der Tabellenspitze bereits vieles vor dem letzten Spieltag entschieden war, standen im Tabellenkeller noch wichtige Entscheidungen an. Der SV Viktoria Aschaffenburg muss nach einer deutlichen Niederlage den Gang nach unten antreten, vorausgesetzt die SpVgg Greuther Fürth bleibt in der 2. Bundesliga. Der TSV Schwaben Augsburg sowie die SpVgg Greuther Fürth landen auf den Relegationsplätzen, wohingegen der FC Augsburg trotz einer Last-Minute-Niederlage die Klasse hält.

Mit dem heutigen Sieg gegen die Zweitvertretung des Kleeblatts sicherte sich die DJK Vilzing letztlich einen starken fünften Platz in der Tabelle. Mit diesem Saisonergebnis dürfen die Niederbayern sicherlich sehr zufrieden sein. Unter anderem ließ man dabei den FC Bayern München II sowie Wacker Burghausen hinter sich.

Matthias Graf (Co-Trainer DJK Vilzing): „Es war ein toller Abschluss. Der Sieg ging heute vollkommen in Ordnung. Leider haben wir mit Tommy Haas einen Verletzten zu beklagen, was die Stimmung natürlich etwas trübt. Alles in allem war das, gerade mit all den personellen Rückschlägen seit dem Winter, eine sehr gute Saisonleistung.“

Im vorerst letzten Regionalliga-Spiel der SpVgg Hankofen-Hailing zeigte die Mannschaft von Coach Beck noch einmal ihr Können. Gegen den Tabellenführer aus Nürnberg holten die Niederbayern ein Unentschieden. Der letzte Tabellenplatz stand jedoch bereits vor Beginn der Partie fest. Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen-Hailing): „Am Ende ein verdientes Unentschieden. In der ersten Halbzeit haben wir dem Gegner durch individuelle Fehler zwei Tore ermöglicht. Nichtsdestotrotz hat sich die Mannschaft im zweiten Durchgang den Ausgleich erarbeitet. Großen Respekt an meine Truppe, das war ein würdiger Abschied. Jetzt heißt es kurz durchatmen und dann in der Bayernliga wieder neu angreifen.“



Aus Sicht von Viktoria Aschaffenburg hatte man sich für den letzten Spieltag sicherlich deutlich mehr vorgenommen. Mit einem Sieg gegen die Zweitvertretung des FC Bayern wäre sportlich zumindest noch der Relegationsplatz möglich gewesen. Die Gäste aus München präsentierten sich jedoch zu stark und gewannen am Ende auch in dieser Höhe verdient. Aber eine Hoffnung bleibt für die Viktoria: Steigt die SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Bundesliga ab, ist die SpVgg Greuther Fürth II nicht mehr regionalliga-spielberechtigt, und rutscht ans Tabellenende. Dann, aber auch nur dann, darf die Viktoria doch noch in der Abstiegsrelegation ran!

Letztlich hätte dem TSV ein einziger Zähler gereicht, um der Abstiegsrelegation zu entkommen, da der Stadtrivale FC Augsburg II zeitgleich gegen Memmingen verlor. Gegen den FV Illertissen kamen die Schwabenritter letztlich jedoch nicht über ein 2:1 hinaus.