ASC siegt trotz langer Unterzahl - SGW nur Remis gegen Erkenschwick

Das Ahlener Wersestadion wurde von der Stadt gesperrt , so dass die Partie Rot Weiss Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II ausfällt.

Die Partien des 18. Spieltags im Überblick:

TSG Sprockhövel – TuS Hiltrup 2:1

TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Jasper Stojan, Ishak Dogan, Deniz Yasar (46. Oussama Anhari), Ibrahim Bulut, Jonah Husseck, Cihat Topatan, Fatih Öztürk (83. Alen Cengic), Agon Arifi (72. Finlay Sube), Jason Stevens (90. Aleksandar Dimitrov), Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika

TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann (86. Mats Feckler), Justin Mittmann, Dickens Toka (72. Marko Costa Rocha), Asmar Paenda (90. Till Dresemann), Jonas Weißen (83. Alexander Gockel), Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (72. Cris Adeyeemi Ojo), Felix Bußmann, Nils Johannknecht - Trainer: Marcel Stöppel

Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Fatih Öztürk (53.), 2:0 Agon Arifi (68.), 2:1 Marko Costa Rocha (81.)

1. FC Gievenbeck – SC Verl II 0:1

1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper (62. Kerolos Makkar), Tom Langenkamp (82. Nicholas Sebastian Schunke), Malte Wesberg, Felix Ritter (69. Jelke Willem Elferink), Mika Keute, Ben Matteo Wolf (62. Benedikt Fallbrock), Louis Martin, Alexander Wiethölter (69. Piet Bräunig), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas

SC Verl II: Fabian Pekruhl, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Adrian Nezir, Jaden-Romeo Garris, Furkan Yilmaz (71. Alessandro Toia), Lian Vega Zambrano (72. Manuel Adrian Harmann), Cristiano Andre Sonntag, Janis Seiler (64. Louis Ahenkora), Ledion Duriqi (64. Seung-ho Hwang), Noah Heim (83. Sekou Eickholt) - Trainer: Przemek Czapp

Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Noah Heim (60.)

Rot: Mika Keute (90./1. FC Gievenbeck/)







Türkspor Dortmund – Eintracht Rheine 4:1

Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (81. Mohamad Khani), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Joel Westheide (69. Ömer Akman), Sezer Toy (88. Brayan Sosa), Bernad Gllogjani (88. Mats Brämer), Koray Dag (72. Steven Kodra)

Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Tim Heger, Lennard Maßmann (63. Josha Felix Häusler), Adrian Wanner, Luca Meyer (90. Leon Niehues), Pascal Petruschka, Fabian Kerellaj (90. Dicle Sahin), Tugay Gündoğan (78. Lamin Touray), Gabriel Cavar, Krenar Krasniqi, Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus

Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Joel Westheide (6.), 1:1 Tugay Gündoğan (24.), 2:1 Bernad Gllogjani (43.), 3:1 Alessandro Tomasello (74.), 4:1 Bernad Gllogjani (84.)

SG Finnentrop/Bamenohl – Westfalia Rhynern 1:2

SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Melvin Musangu (73. Robin Klaas), Marcel Becker (89. Leandro Fünfsinn), Gordon Meyer, Erik Dier (63. Luca Uwe Herrmann), Marlon Zilz, Eren Albayrak (89. Elias Valentin Butzkamm), Anas Akhabach, Maurice Danielle Werlein (63. Nicolas Herrmann) - Trainer: Jonas Ermes

Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Mohamed Lamine Kourouma, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner (84. Semih Tirgil), Michael Rzeha (58. Georges Arthur Baya Baya), Wladimir Wagner (58. Akhim Seber), Johannes Thiemann (73. Connor Mc Leod), Kerim Yüksel Karyagdi (93. Mathis Paschko) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt

Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 189

Tore: 0:1 Wladimir Wagner (3.), 0:2 Jonah Wagner (65.), 1:2 Nicolas Herrmann (85.)

TuS Ennepetal – SV Schermbeck 0:0

TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Robin Gallus (67. Kjell Friedenberg), Duje Goles (74. Cedrick Hupka), Christoph van der Heusen, Okan Keskin, Zakaria Elhankouri, Lilian-Gabriel Reyes Mellado (65. Arda Nebi), David Vaitkevicius (82. Lein Tairi), Kevin Hagemann - Trainer: Leon Enzmann

SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Ilias Bouassaria, Berkant Gedikli (60. Ibuki Noguchi), Marvin Grumann (46. Mustafa Gürpinar), Eren Özat, Bilal Akhal (83. Miles Colin Kappler), Venis Uka (65. Christopher Stöhr), Jamal El Mansoury, Tyler Mehnert (57. Fynn Broos) - Trainer: Engin Yavuzaslan

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 120

SpVgg Vreden – ASC 09 Dortmund 4:5

SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt (46. Lars Bleker), Kilian Daniel Voss (46. Julius Gerster), Mika Völker, Felix Mensing, Dennis Wüpping (46. Anton Heynk), Leon Kondring, Matteo Anton Geesink, Julian Risthaus (82. Martin Sinner), Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr

ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Anes Dziho, Lars Warschewski (87. Mats Wilkesmann), Florian Rausch, Jannik Urban (76. Lucius Marcus Patrias), Elias Boadi Opoku (88. Dustin Plöger), Justus Zimmermann (14. Mihajlo Mihajlovic), Samer-Amer Sarar (63. Luis Sebastian Kehl), Maximilian Podehl - Trainer: Marco Stiepermann

Schiedsrichter: Jonathan Bäthge - Zuschauer: 225

Tore: 0:1 Maximilian Podehl (6.), 0:2 Maximilian Podehl (35.), 0:3 Lars Warschewski (37.), 0:4 Lars Warschewski (43.), 1:4 Maximilian Hinkelmann (61.), 2:4 Julius Gerster (65.), 2:5 Elias Boadi Opoku (78.), 3:5 Matteo Anton Geesink (79.), 4:5 Maximilian Hinkelmann (90.+4)

Rot: Joel Nickel (12./ASC 09 Dortmund/)

SG Wattenscheid 09 – SpVgg Erkenschwick 0:0

SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Tarik Ould Seltana, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat (58. Atakan Uzunbas), Laurenz Kegel (63. Nico Buckmaier), Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Jermaine Jann (58. Mike Lewicki) - Trainer: Christopher Pache

SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Dzenan Pilica, Luis Oliver Schultz (69. Marius Lackmann), Amin Bouchra (64. Bajrush Osmani), Dario Biancardi, Dylan Pires (58. Veron Osmani), Lukas Matena, Barbaros Inan - Trainer: Nassir Malyar

Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 1293