Im Ahlener Wersestadion rollt dieses Jahr nicht mehr der Ball.
Im Ahlener Wersestadion rollt dieses Jahr nicht mehr der Ball. – Foto: David Schneller

Spielabsage in der Oberliga Westfalen

Oberliga Westfalen, 18. Spieltag

Eine Partie wurde am Donnerstag frühzeitig abgesetzt. Die Witterungsbedingungen machen dem Naturrasen im Ahlener Wersestadion offensichtlich zu schaffen. Das für Samstag angesetzte Heimspiel von Rot Weiss Ahlen gegen den DSC Arminia Bielefeld II wurde abgesagt.

Der Verein teilt mit, dass die Stadt Ahlen den Platz gesperrt hat, weil dieser aufgrund der Witterung und des Zustands der Spielfläche als unbespielbar eingestuft wurde. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Bereits vor zwei Wochen fiel das Heimspiel gegen den TuS Hiltrup aus, so dass für die Rot-Weißen bereits zwei Nachholspiele anstehen. Aus Fan-Sicht dürfte viel Hoffnung darin liegen, dass im Winter durch personelle Verstärkungen die Weichen gestellt werden, um im Jahr 2026 die Wende zu schaffen und aus dem Tabellenkeller zu klettern. Da passt es gut ins Bild, dass nun zwei Heimspiele erst im kommenden Jahr ausgetragen werden können.

Terminiert sind bislang folgende Nachholspiele:

Sonntag, 25. Januar 2026, 14 Uhr: TSV Victoria Clarholz - SpVgg Erkenschwick

Sonntag, 25. Januar 2026, 15 Uhr: DSC Arminia Bielefeld II - TuS Ennepetal

Mittwoch, 25. Februar 2026, 19.30 Uhr: SC Preußen Münster II - ASC 09 Dortmund

Mittwoch, 4. März 2026, 19 Uhr: SV Lippstadt 08 - FC Eintracht Rheine

Ohne Termin sind die folgende Partien:

Rot Weiss Ahlen - TuS Hiltrup

TuS Ennepetal - FC Eintracht Rheine

Rot Weiss Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II

Zwei regulären Spieltage stehen noch aus (7./14. Dezember). Am 1. Februar 2026 ist der offizielle Rückrundenauftakt (20. Spieltag).

