Spielabsage in der Oberliga Westfalen

Eine Partie wurde am Donnerstag frühzeitig abgesetzt. Die Witterungsbedingungen machen dem Naturrasen im Ahlener Wersestadion offensichtlich zu schaffen. Das für Samstag angesetzte Heimspiel von Rot Weiss Ahlen gegen den DSC Arminia Bielefeld II wurde abgesagt.

Der Verein teilt mit, dass die Stadt Ahlen den Platz gesperrt hat, weil dieser aufgrund der Witterung und des Zustands der Spielfläche als unbespielbar eingestuft wurde. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.