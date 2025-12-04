Spielabsage in der Oberliga Westfalen

Eine Partie wurde am Donnerstag frühzeitig abgesetzt. Die Witterungsbedingungen machen dem Naturrasen im Ahlener Wersestadion offensichtlich zu schaffen. Das für Samstag angesetzte Heimspiel von Rot Weiss Ahlen gegen den DSC Arminia Bielefeld II wurde abgesagt.
Der Verein teilt mit, dass die Stadt Ahlen den Platz gesperrt hat, weil dieser aufgrund der Witterung und des Zustands der Spielfläche als unbespielbar eingestuft wurde. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.
Bereits vor zwei Wochen fiel das Heimspiel gegen den TuS Hiltrup aus, so dass für die Rot-Weißen bereits zwei Nachholspiele anstehen. Aus Fan-Sicht dürfte viel Hoffnung darin liegen, dass im Winter durch personelle Verstärkungen die Weichen gestellt werden, um im Jahr 2026 die Wende zu schaffen und aus dem Tabellenkeller zu klettern. Da passt es gut ins Bild, dass nun zwei Heimspiele erst im kommenden Jahr ausgetragen werden können.
Terminiert sind bislang folgende Nachholspiele:
Sonntag, 25. Januar 2026, 14 Uhr: TSV Victoria Clarholz - SpVgg Erkenschwick
Sonntag, 25. Januar 2026, 15 Uhr: DSC Arminia Bielefeld II - TuS Ennepetal
Mittwoch, 25. Februar 2026, 19.30 Uhr: SC Preußen Münster II - ASC 09 Dortmund
Mittwoch, 4. März 2026, 19 Uhr: SV Lippstadt 08 - FC Eintracht Rheine
Ohne Termin sind die folgende Partien:
Rot Weiss Ahlen - TuS Hiltrup
TuS Ennepetal - FC Eintracht Rheine
Rot Weiss Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II
Zwei regulären Spieltage stehen noch aus (7./14. Dezember). Am 1. Februar 2026 ist der offizielle Rückrundenauftakt (20. Spieltag).