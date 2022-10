ASC macht es deutlich gegen Wiepenkathen 1. Kreisklasse: TSV verliert den Anschluss - Reaktivierter Jonas Hanke macht den Sack zu

Stark ersatzgeschwächt kehrte der ASC zuletzt mit einer Pleite aus Burweg zurück und verlor Platz eins. Diesmal fielen zwar kurzfristig Jonathan Lemke und Björn Winzer aus, doch Trainer Sven Hubert zog seinen Joker: „Jonas Hanke sagte mir vor der Saison zu, dass ich ihn auch mal anrufen könne, wenn Not am Mann ist. Ich zog dann diesen Joker. Es sollte sich lohnen.“ Gegen das Spitzenteams aus Wiepenkathen verliefen die ersten 15 Minuten sehr unruhig. Im Tor der Gastgeber stand mit Jan-Luca Recht ein Feldspieler. „Da mussten wir uns erst einmal finden. Im Laufe der ersten Halbzeit bekamen wir die Partie mehr und mehr in den Griff“, so Hubert. Mit einem etwas abgefälschten Fernschuss von Luis Swatek, der für Gästekeeper Lucas Nagel nicht ganz unhaltbar schien, gingen die Altländer in Führung. Kurz darauf wurde Fynn Meyer im Strafraum zu Fall gebracht. Patrick Hanke erhöhte auf 2:0. „Das Ergebnis war nach 45 Minuten in Ordnung“, fand der ASC-Trainer. Nach dem Wechsel kam der TSV Wiepenkathen ein wenig besser auf, hatte zwei oder drei gefährliche Eckbälle geschlagen, das 2:1 war durchaus möglich. Aber auch die Hausherren blieben gefährlich. Erst kurz vor dem Abpfiff gelang „Joker“ Jonas Hanke das entscheidende 3:0, nachdem Lucas Nagel zunächst gegen Patrick Hanke klären konnte. „Diesmal war ich endlich richtig zufrieden. Die Innenverteidigung stand gut, insgesamt ließen wir nur wenig zu. Unser Sieg war verdient“, so Sven Hubert, der mit seiner Mannschaft am nächsten Spieltag zum nächsten Spitzenspiel nach Wischhafen muss, Wiepenkathen empfängt den Deinster SV II und muss wieder konstanter werden.

Schiedsrichter: Kevin Völckers (Buxtehude ) - Zuschauer: -

Tore: 1:0 Luis Swatek (24.), 2:0 Patrick Hanke (32. Foulelfmeter), 3:0 Jonas Hanke (90.)