ASC 09 Dortmund verliert Stamm-Innenverteidiger an Lotte

Im vergangenen Winter sicherte sich ASC 09 Dortmund Defensiv-Talent Anes Dziho von Ligarivale SpVgg Vreden. Die Münsterländer hatten den früheren Jugendspieler des MSV Duisburg (U17- und U19-Bundesliga) im Sommer 2023 verpflichtet.
Der heute 21-Jährige schlug voll ein und wurde trotz seines jungen Alters sofort Leistungsträger. Auch in Aplerbeck hat Dziho überzeugt und 29 Einsätze (drei Tore, zwei Assists) im Kalenderjahr 2025 absolviert. Nun vermeldet der Regionalliga-Anwärter den Wechsel des Youngsters zu Regionalligist Sportfreunde Lotte.
Lotte startet heute mit dem wichtigen Auswärtsspiel bei Schlusslicht SSVg Velbert in die Rückserie. Im Laufe des Freitagmorgens folgte auch die Bestätigung der Sportfreunde.
SFL-Coach Fabian Lübbers sagt zum Winterneuzugang: “Anes ist ein junger, hungriger Spieler, der über mehrere Jahre in der Oberliga Westfalen sein Können unter Beweis gestellt hat. Er ist Zweikampfstark und bringt in jedem Spiel die nötige Mentalität mit rein und den absoluten Siegeswillen. Wir freuen uns, ihm jetzt die Chance geben zu können, eine Liga höher in der Regionalliga zu spielen.”
Gegen Velbert wird Dziho bereits im Kader stehen.