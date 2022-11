Arnstädter Serie hält auch im Topspiel Riesenjubel nach dem Abpfiff des Spitzenspiels bei den Nullneunern.

„Wir sind natürlich mit dem Ergebnis zufrieden, die Begegnung wurde der Erwartung eines Spitzenspiels voll gerecht, wir hatten sicherlich mit dem schnellen Führungstor und der roten Karte das Momentum auf unserer Seite, wollten uns nicht verstecken, frühzeitig stören und unsere Stärken bei Standards ausspielen, das ist uns gut gelungen. Gera erwies sich als echtes Spitzenteam, wie sie den Platzverweis wegsteckten, war schon beeindruckend“, so ein glücklicher Martin Hauswald nach der Partie.

Arnstadt kam gut ins Spiel, war auf eine frühe Führung aus. Eine Ecke Hädrichs köpfte Florian Hofmann knapp über das Tor (4.). Das angestrebte rasche Tor erzielte der Torjäger vom Dienst Patrick Hädrich, als er eine Einwurf Verlängerung Philipp Kiralys ins Tor köpfte (6.). Dann zupfte Puhan als letzter Mann am Trikot des allein auf das Tor der Hausherren zusteuernden Hädrich, brachte diesen außer Tritt und erhielt vom Unparteiischen die rote Karte (11.). Fortan spielten die Einheimischen in Unterzahl weiter. Allerdings merkte man den Ostthüringern in keiner Phase des Spiels diesen vermeintlichen, numerischen Nachteil an. Im weiteren Verlauf wirkten die Nullneuner zielstrebig und gingen auf das zweite Tor. So zischte Marco Puschs Direktabnahme über den Kasten (27.). Anschließend gewann Hädrich das Laufduell gegen seinen Gegenspieler, scheiterte zunächst an Geras Torwart Paul, drückte aber im Nachsetzten den Ball über die Torlinie (28.). Das dritte Tor und damit wohl die Vorentscheidung hatte Lukas Scheuring auf dem Fuß, doch Arnstadts Angreifer konnte Torwart Paul nach Ablage Hädrichs nicht überwinden (38.).

Im zweiten Durchgang erhöhten die nie aufsteckenden Hausherren die Schlagzahl, verstärkten ihre Offensive über die Flügel und drängten auf den Anschluß. Diese Bemühungen wurden dann auch belohnt. Über die linke Seite setzte sich Zerrenner bis zur Grundlinie durch, flankte präzise ins Zentrum, wo Kiessling per Kopf aus Nahdistanz traf (57.). Nun sahen sich die Arnstädter weiteren Angriffswellen ausgesetzt, verteidigten jedoch umsichtig und ließen klare Torgelegenheiten nicht zu. Im Gegenteil, die Bachstädter stellten den durch seinen insgesamt zweiten Dreierpack schnürenden Hädrich alten Abstand wieder her. Das Tor war eine Blaupause des ersten Treffers. Erneut verlängerte Kiraly einen Einwurf Vincent Barthels per Kopf auf Hädrich und dieser markierte sein zweites Kopfballtor (78.). Doch Wismut hielt dagegen und kam zu einem etwas fragwürdigen Handelfmeter, den Haupt mit Glück, Torwart Henning war noch dran, verwandelte (82.). Im Anschluß vergaben die Gäste einige Konterchancen leichtfertig, so schoss Max Seiml freistehend nach Hädrichs Zuspiel am Tor vorbei (90.).