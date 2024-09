Arnoldsweiler springt an die Spitze – Brand mit Achtungserfolg

Viktoria Arnoldsweiler – 1. FC Düren II 3:0

Viktoria Arnoldsweiler: Yannick Marko, Yasuhiro Ikai (92. Mvuemba Chris Kitsisa), Alexandru Daescu, Daniel Bleja, Luca-Sebastian Kuschneruk (71. Philipp Welter), Justin Krischer, Lionel Kabuya-Badibanga (67. Jordi Ndombaxi), Luca Wantke (71. Emirhan Duvahan), Joshua Hallmanns, Bryant Baidoo (89. Henoc Kindala), Tayfun Pektürk - Trainer: Yunus Kocak - Trainer: Alexandru Daescu

1. FC Düren II: Jonas Rifisch, Imad Al Habaui (67. Ayman Gassa), Tobias Paal, Abderrahman Ben Haddou (74. Joel Zolana), Yuri Backhaus, Mykhailo Ponamarov, Nathan Kunzika (83. Aurell Demir), Raban Laux, Jay Mbayabu (53. Jason Harding), Ibrahim Jeng (53. Marcel Olschewski), Meric-Nuh Gültekin - Trainer: Luca Lausberg

Schiedsrichter: Andrey Stadnichuk (Merkstein) - Zuschauer: 169

Tore: 1:0 Yasuhiro Ikai (8.), 2:0 Bryant Baidoo (51.), 3:0 Tayfun Pektürk (53.)

Zülpich vermöbelt Erftstadt erneut

Doch erneut ließ sich die Germania überrumpeln und muss damit auch eine empfindliche Niederlage für die Psyche einstecken. Ohne eigenen Treffer und Punktgewinn hält Erftstadt damit auch erstmals die rote Laterne. Zülpich feiert wiederum den ersten Dreier aller Aufsteiger in dieser Saison – und das auf eindrucksvolle Weise. Der hohe Sieg wird in jedem Fall auch das Selbstvertrauen verleihen, dass ohne den langzeitverletzten Dominik Spies die Offensivmaschinerie ins Rollen kommen kann.

Ein erster Statement-Sieg von Aufsteiger TuS Zülpich, der unweigerlich an das letzte Aufeinandertreffen beider Teams erinnert. Noch vor knapp drei Wochen im Halbfinale des Kreispokals Euskirchen fegten die Römerstädter mit 6:1 über Erftstadt hinweg: "Es wird ein ganz anderes Spiel, eine ganz andere Marschrichtung", sagte TuS-Coach David Sasse damals in Voraussicht auf das Ligaduell beider Teams.

In einem kurzweiligen Spiel mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten erwischte Raspo den besseren Start mit zwei Treffern durch Delany Arigbe und Albert Korotaev innerhalb der ersten 20 Minuten. Die hoch gehandelten Akteure aus Breinig versuchten sich in der Folge mit wütenden Anläufen auf das Tor der Gastgeber, doch scheiterten zumeist am stark aufgesetzten Schlussmann Dominik Hock. Als angenehmer Nebeneffekt des Derbysiegs zieht Brand auch noch im Tableau an Breinig vorbei.

Wildes Spiel in Helpenstein

Platzverweise, Strafraumszenen und eine Aufholjagd: Den knapp 100 Zuschauern wurde an diesem Sonntagnachmittag einiges geboten. Nachdem Lucas Marso die Gäste nach einem Eckball in Führung brachte, deutete kurz vor Halbzeitpfiff alles in Richtung von Verlautenheide. Helpensteins Ertugrul Kabadayi ließ sich als letzter Mannn zu einer Notbremse verleiten, den fälligen Freistoß verwandelte Marvin Dumslaff kurz vor dem Strafraum zum 2:0. Als Andre Hemforth dann auch wenige Minuten nach dem Seitenwechsel einen Abstimmungsfehler im Defensivverbund der Gäste zum 3:0 ausnutzte, zweifelten wohl nur die wenigsten an einem ungefährdeten Sieg für die Eintracht.

Doch die Partie hatte noch eine Wendung in petto. Zunächst stand es personell wieder pari, nachdem sich Lucas Marso nach wiederholtem Foulspiel mit der Ampelkarte verabschiedete, ehe Helpenstein dann auch ergebnistechnisch noch einmal anklopfte. Ein Strafstoß von Robin Jackels und der darauffolgende Treffer von Dominic Sinanoglu brachten Feuer in die Hütte. Die angestoßenen Aufholjagd vom SVH fand jedoch ein jähes Ende durch den nächsten Platzverweis, nun war Maurice Braun mit einem groben Foulspiel der Übeltäter. In der Folge entschied Verlautenheide die Partie mit zwei weiteren Treffern durch Til Pütz und Mikail Bayindir.

SV Helpenstein – Eintracht Verlautenheide 2:5

SV Helpenstein: Eric Wille, Niklas Brunen (53. Maurice Braun), Nils Jankowski, Aaron Allwicher (79. Rocco Marcel Hoitink), Ertugrul Kabadayi, Julian Hahn (46. Hendrik Höfels), Dominik Hahn, Florian Storms, Ron Manfred Elsermann (46. Robin Jackels), Nick Camps (61. Talha Acikgöz), Dominic Sinanoglu - Trainer: Marc Sanders - Trainer: Timo Rheindorf - Trainer: Tim Lengersdorf

Eintracht Verlautenheide: Maximilian Kirch, Jonathan Diki, Luis Jung (90. Mikail Bayindir), Dennis Dahmen, Benedikt Roßmüller, Eugen Lobanov (74. Semih Öpöz), Andre Baumann (90. Lars Von der Hand), Andre Hemforth (90. Mika Frenzen), Jonas Ruegenberg, Lucas Marso, Marvin Dumslaff (75. Til Pütz) - Trainer: Dennis Buchholz - Trainer: Stephan Kamps - Trainer: Volker Hemforth

Schiedsrichter: Philipp Maurice Kleber (Kerpen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Lucas Marso (20.), 0:2 Marvin Dumslaff (45.), 0:3 Andre Hemforth (49.), 1:3 Robin Jackels (75. Foulelfmeter), 2:3 Dominic Sinanoglu (81.), 2:4 Til Pütz (90.), 2:5 Mikail Bayindir (90.+5)

Rot: Ertugrul Kabadayi (44./SV Helpenstein/)

Gelb-Rot: Lucas Marso (58./Eintracht Verlautenheide/)

Rot: Maurice Braun (84./SV Helpenstein/)

Besondere Vorkommnisse: Dominik Hahn (SV Helpenstein) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maximilian Kirch (70.).