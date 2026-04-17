Arndt Schlichtig übernimmt im Sommer die SGM Äpfingen/Baltringen

Schlichtig bringt Erfahrung aus mehreren Stationen im oberschwäbischen Fußball mit. Zuletzt war er zu Beginn dieser Saison beim SV Winterstettenstadt tätig, wo er sein Amt nach nur drei Spielen wieder niederlegte. Davor trainierte er unter anderem den SV Ochsenhausen und den FV Bad Schussenried. Nun folgt die nächste Station bei einer Mannschaft, die sich aktuell in einer vielversprechenden Lage befindet.

Die Mitteilung des Vereins fällt dabei eindeutig aus: „Er ist unser Absoluter Wunschkandidat und erfüllt mit seinem Profil alle sportlichen und fachlichen Ansprüche.“

Denn die Gegenwart der SGM Äpfingen/Baltringen ist sportlich bemerkenswert stabil. In der Kreisliga A2 Oberschwaben steht die Mannschaft mit 46 Punkten auf Platz drei und hat lediglich vier Punkte Rückstand auf Rang zwei. Hinzu kommt eine derzeit auffällige Formkurve mit vier Siegen in Folge. Auch im Bezirkspokal ist die Saison noch offen und aussichtsreich: Nach dem 2:1 im Viertelfinale gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt steht die Mannschaft im Halbfinale, wo am Donnerstag, 30. April, um 18:30 Uhr das Duell mit dem FC Mengen, dem Tabellenführer der Bezirksliga, ansteht. Zuvor wartet in der Liga am kommenden Sonntag um 15 Uhr das Auswärtsspiel beim FC Wacker Biberach.

Der Verein hebt in seiner Mitteilung hervor, dass die Gespräche mit Schlichtig von inhaltlicher Übereinstimmung geprägt gewesen seien: „Die Gespräche im Vorfeld waren sehr konstruktiv und wir sind von seiner Philosophie überzeugt.“ Das unterstreicht, dass es der SGM auch um die langfristige sportliche Entwicklung der Mannschaft geht.

Entsprechend formuliert der Verein seine Erwartungshaltung: "Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit und die gemeinsame Weiterentwicklung der Mannschaft.“

Die Mannschaft hat in Liga und Pokal weiterhin große Ziele vor sich – und hat nun auch auf der Trainerposition Klarheit.