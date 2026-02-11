Die SGM Äpfingen/Baltringen trennt sich zur neuen Saison von Müller Wer der Nachfolger wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest von Matthias Kloos · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Stefan Müller – Foto: SGM Äpfingen/Baltringen

Die SGM Äpfingen/Baltringen, aktuell Tabellenfünfter der Kreisliga A2 Oberschwaben mit 31 Punkten und nur sechs Zählern Rückstand auf Rang zwei, hat eine grundlegende Personalentscheidung getroffen. Während sportlich noch die Rückrunde vorbereitet wird – am heutigen Mittwoch steht um 19 Uhr ein Testspiel gegen den SV Burgrieden an – gibt es zur neuen Saison eine Änderung auf der Trainerposition.

Die Spielgemeinschaft und Cheftrainer Stefan Müller (39), der seit der Saison 24/25 verantwortlich ist und zuvor bereits auch in der Saison 22/23 beim SV Baltringen an der Seitenlinie stand, werden nach Ablauf der Spielzeit getrennte Wege gehen. "Die Spielgemeinschaft Äpfingen/Baltringen und ihr aktueller Cheftrainer Stefan Müller werden ihre Zusammenarbeit mit Ablauf der laufenden Spielzeit 2025/26 im gegenseitigen Einvernehmen beenden“, teilte der Verein gegenüber FuPa mit. Damit endet nach zwei gemeinsamen Jahren eine Phase, die sportlich durchaus erfolgreich verlief – in der vergangenen Saison erreichte Müller mit der SGM Platz drei. „Die Verantwortlichen der SGM betonen, dass die Entscheidung das Ergebnis offener Gespräche war.“

Fokus bleibt auf der laufenden Saison Die Zielsetzung für die kommenden Monate wird klar formuliert: „Trotz der feststehenden Trennung im Sommer liegt der Fokus voll auf der verbleibenden Rückrunde. Ziel ist es, die Saison in der Kreisliga A2 bestmöglich abzuschließen und die gemeinsame Zeit positiv zu Ende zu bringen.“ Weitere Testspiele stehen am So. 22.02. um 15 Uhr beim SV Jungingen (Bezirksliga Donau/Iller) und am Sa. 28.02 um 15 Uhr gegen die A-Jugend der SGM Wacker Biberach/Mettenberg/Rissegg an. Am 8. März beginnt um 15 Uhr zu Hause die Rückrunde gegen die SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach.