Die SGM Äpfingen/Baltringen trennt sich zur neuen Saison von Müller

Die SGM Äpfingen/Baltringen, aktuell Tabellenfünfter der Kreisliga A2 Oberschwaben mit 31 Punkten und nur sechs Zählern Rückstand auf Rang zwei, hat eine grundlegende Personalentscheidung getroffen. Während sportlich noch die Rückrunde vorbereitet wird – am heutigen Mittwoch steht um 19 Uhr ein Testspiel gegen den SV Burgrieden an – gibt es zur neuen Saison eine Änderung auf der Trainerposition.
Die Spielgemeinschaft und Cheftrainer Stefan Müller (39), der seit der Saison 24/25 verantwortlich ist und zuvor bereits auch in der Saison 22/23 beim SV Baltringen an der Seitenlinie stand, werden nach Ablauf der Spielzeit getrennte Wege gehen. "Die Spielgemeinschaft Äpfingen/Baltringen und ihr aktueller Cheftrainer Stefan Müller werden ihre Zusammenarbeit mit Ablauf der laufenden Spielzeit 2025/26 im gegenseitigen Einvernehmen beenden“, teilte der Verein gegenüber FuPa mit.
Damit endet nach zwei gemeinsamen Jahren eine Phase, die sportlich durchaus erfolgreich verlief – in der vergangenen Saison erreichte Müller mit der SGM Platz drei. „Die Verantwortlichen der SGM betonen, dass die Entscheidung das Ergebnis offener Gespräche war.“
Die Zielsetzung für die kommenden Monate wird klar formuliert: „Trotz der feststehenden Trennung im Sommer liegt der Fokus voll auf der verbleibenden Rückrunde. Ziel ist es, die Saison in der Kreisliga A2 bestmöglich abzuschließen und die gemeinsame Zeit positiv zu Ende zu bringen.“
Weitere Testspiele stehen am So. 22.02. um 15 Uhr beim SV Jungingen (Bezirksliga Donau/Iller) und am Sa. 28.02 um 15 Uhr gegen die A-Jugend der SGM Wacker Biberach/Mettenberg/Rissegg an. Am 8. März beginnt um 15 Uhr zu Hause die Rückrunde gegen die SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach.
Parallel zur laufenden Saison arbeitet die sportliche Leitung bereits an der Zukunftsplanung."Wer die Nachfolge an der Seitenlinie ab dem Sommer 2026 antreten wird, steht aktuell noch nicht fest. Die sportliche Leitung der SGM Äpfingen/Baltringen hat den Prozess der Trainersuche bereits eingeleitet. Wir suchen ein Profil, das unsere Philosophie teilt und die Mannschaft im nächsten Schritt weiterentwickelt. Wir werden uns die nötige Zeit nehmen, um die ideale Lösung für die SGM zu finden“