ARD Reporterlegende zu Gast beim TSV Aufhausen

Neujahrsempfang des TSV Aufhausen: Ein Abend voller Dank und Inspiration



Am Abend des 21. Januar fand im Sportheim des TSV Aufhausen der traditionelle Neujahrsempfang des Vereins statt. Eingeladen waren alle ehrenamtlich tätigen Personen, die sich im vergangenen Jahr für den Verein engagiert haben.



Für das leibliche Wohl sorgte eine köstliche Brotzeitplatte, die vom vereinseigenen Metzgermeister Matthias Amring zubereitet wurde. Vorstand Rudi Arnold nutzte die Gelegenheit, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und den anwesenden Ehrenamtlichen für ihre wertvolle Arbeit zu danken.



Das Highlight des Abends war der Gastredner Bernd Schmelzer, der als ARD Kultreporter und Reporterlegende bekannt ist. In seinem einstündigen Vortrag begeisterte er die Zuhörer mit Anekdoten aus seiner langjährigen Tätigkeit als Sportreporter bei Olympischen Spielen und Fußball-Weltmeisterschaften. Seine launige Rede sorgte für viele Lacher und regte zum Nachdenken an.



Als Dankeschön erhielt Schmelzer einen kleinen Präsentkorb vom Verein, der seine Wertschätzung für den besonderen Abend zum Ausdruck brachte. In den vergangenen Jahren waren bereits mehrere prominente Persönlichkeiten wie Christian Keller, Alfred Kohlhäufel, Oliver Hein und Philipp Hausner zu Gast, was die Tradition des Neujahrsempfangs des TSV Aufhausen weiter festigt.



Der Abend war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement für den Verein ist. Der TSV Aufhausen blickt optimistisch in die Zukunft und freut sich auf ein weiteres Jahr voller gemeinsamer Erlebnisse und Erfolge.