Arbeitssieg statt Gala: Hohkeppel zittert sich zum Erfolg gegen Weiden Die Eintracht verfällt früh in den Verwaltungsmodus – Teutonia zeigt trotz Niederlage Moral von Andreas Santner · Heute, 11:21 Uhr · 0 Leser

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Eintracht Hohkeppel hat seine Pflichtaufgabe beim Tabellenvorletzten FC Teutonia Weiden erfüllt, doch von einem souveränen Spaziergang des Favoriten konnte an diesem Nachmittag keine Rede sein. Zwar entführte die Brunetto-Elf durch einen 2:0-Auswärtssieg die drei Punkte aus Weiden, musste dabei aber phasenweise ordentlich Federn lassen. Während Hohkeppel den Anschluss nach oben hält, gleicht die Mission Klassenerhalt für die tapferen Weidener bei neun Punkten Rückstand und nur noch sieben verbleibenden Partien immer mehr einem Drahtseilakt.

Blitzstart durch Owusu – dann folgt der Leerlauf Die Partie begann ganz nach dem Geschmack des Favoriten: Bereits in der 4. Spielminute markierte Mike Owusu die frühe Führung für die Eintracht. Wer unter den Zuschauern jedoch glaubte, die Teutonia würde nun auseinanderbrechen, sah sich getäuscht. Hohkeppel verpasste es, den frühen Schwung zu nutzen, und ließ die Zügel schleifen. „Wir sind gut reingekommen und früh in Führung gegangen, aber leider hat uns das Tor nicht die erhoffte Sicherheit gegeben“, analysierte Hohkeppels Trainer Giuseppe Brunetto den Auftritt seiner Mannschaft. Statt den Sack vorzeitig zuzumachen, verfiel der Favorit in eine gefährliche Passivität: „Statt wie geplant direkt nachzulegen, sind wir zu sehr in den Verwaltungsmodus verfallen. Wir hatten zwar viel Ballbesitz und eine gute Spielkontrolle, konnten aber kaum noch zwingende Aktionen kreieren.“

Weiden schnuppert an der Überraschung Die Gastgeber aus Weiden witterten ihre Chance und kamen vor der Pause zu dicken Gelegenheiten. Die Teutonia agierte mutig und hätte den Ausgleich mehr als verdient gehabt. Auch Brunetto musste nach dem Abpfiff ehrlich zugeben: „Weiden kam zu zwei bis drei richtig guten Gelegenheiten, sodass wir uns über einen 1:1-Ausgleich oder gar einen Rückstand zur Pause nicht hätten beschweren dürfen.“ Erst nach dem Seitenwechsel besann sich die Eintracht wieder auf ihre Qualitäten. Direkt nach dem Wiederanpfiff sorgte Ishak Adahchur für die Vorentscheidung (49.). „In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann aber deutlich gesteigert. Wir haben aufgehört zu verwalten, sind mutiger nach vorne aufgetreten und haben folgerichtig wieder recht früh das 2:0 erzielt“, so Brunetto.