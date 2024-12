Arbeitssieg

Am letzten Spieltag der Verbandsliga im Spieljahr 2007 reiste die Vertretung von SG Buna nach Magdeburg zum FSV, welcher sich in Abstiegsangst befand. Man musste wiederholt auf den Abwehrchef Rath verzichten, welcher aus beruflichen Gründen dieses Auswärtsspiel nicht wahrnehmen konnte. Dieser wurde wiederum von den in letzter Zeit ganz stark aufspielenden Rittermann in der Abwehrmitte vertreten.

Das Spiel, welches auf sehr schwierigen Untergrund (Kunstrasen mit Reif) stattfand, begann zunächst eher zu Gunsten der Gastgeber, welche ohne Hemmungen ihr Spiel sehr offensiv gestalteten. Aber zu richtigen Torchancen kamen sie nicht. Nach ca. zehn Minuten fand aber auch der Favorit ins Spiel und kam durch Pfeiffer und Sieb zu ersten Torabschlüssen aus der zweiten Reihe. In der 18. Minute fiel dann der Führungstreffer der Gäste etwas überraschend. Nach einem schön lang hereingeschlagenen Ball von Buschbeck nahm Kroll das Spielgerät direkt per Fuß ab und beförderte es ins Gehäuse der Elbestädter. Nun bauten die Bunesen nach und nach ihr Spiel auf und überließen den Gastgebern immer weniger Spielanteile. So war das 2:0 durch Zorn, welcher sich energisch im Zweikampf durchsetzten und somit die herrliche Flanke von Gros mit dem gewünschten Erfolg abschließen konnte, nur eine logische Folge (27.). Die Gäste setzten nun immer mehr Nadelstiche in der gegnerischen Abwehr, welche aber zumeist durch zweifelhafte Abseitsentscheidungen nicht zu Ende gespielt werden konnten. So schoss Gros sogar noch zum 3:0 ein, aber dieser Torerfolg fand bei der Schiedsrichterin nicht seine Anerkennung. Völlig aus heiterem Himmel fiel dann noch vor dem Pausentee der Anschlusstreffer, welcher durch ein unkontrolliertes Passspiel von Schwarz und der Unentschlossenheit von Kullmann beim Herauslaufen begünstigt wurde. Trotz dieser individuellen Fehler hätte das Tor aus der 41. Minute nicht zählen dürfen, da der Ball niemals mit vollem Umfang über der Linie war. Mit diesem knappen Vorsprung ging man dann in die Pause.