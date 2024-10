Aramäer Heilbronn beim Schlusslicht, TSG Öhringen will dran bleiben

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr

Nach der 1:6-Niederlage gegen Aramäer Heilbronn steht der SV Wachbach gegen den FSV Schwaigern unter Zugzwang. Schwaigern musste sich zuletzt knapp mit 2:3 gegen Lauffen geschlagen geben und wird alles daransetzen, in Wachbach wieder auf die Erfolgsspur zu kommen.

Nach der torreichen 3:5-Niederlage gegen Markelsheim will Schluchtern vor heimischer Kulisse gegen den TSV Erlenbach Wiedergutmachung betreiben. Erlenbach hingegen reist nach dem klaren 3:0-Sieg über Bad Wimpfen mit Rückenwind an und wird versuchen, die Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Friedrichshall hat nach der Niederlage gegen Öhringen einiges gutzumachen, während Pfedelbach den knappen 2:1-Sieg gegen Böckingen im Rücken hat.

Mit-Spitzenreiter SG Sindringen/Ernsbach gastiert bei TG Böckingen, das sich ebenfalls in starker Form befindet. Böckingen will nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Pfedelbach wieder punkten, während Sindringen seinen Platz an der Tabellenspitze verteidigen möchte.

