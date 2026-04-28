Apo Keseroglu will wieder angreifen: „Habe Bock auf neue Aufgabe“ Ex-Hohkeppel-Coach hat fußballfreie Zeit zur Selbstreflektion genutzt von Andreas Santner · Heute, 07:02 Uhr · 0 Leser

Abdullah "Apo" Keseroglu will in der kommenden Saison wieder an der Seitenlinie stehen. – Foto: Boris Hempel

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Seit Ende März ist es ruhig geworden um Abdullah „Apo“ Keseroglu – zumindest an der Seitenlinie. Nach dem Paukenschlag beim Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel, als der Verein trotz einer starken Serie und Ambitionen auf die Regionalliga die Reißleine zog, hat der Trainer die Ereignisse sacken lassen. Wer Keseroglu kennt, weiß jedoch: Lange wird er die Füße nicht stillhalten. Der Blick geht längst wieder in Richtung Zukunft, die Akkus sind voll.

Aktuell nutzt der 38-Jährige die Zeit für Dinge, die im oft stressigen Traineralltag zu kurz kommen. Neben der Arbeit in seiner Firma steht die Familie ganz oben auf der Liste. Dennoch ist Keseroglu Stammgast auf den Fußballplätzen zwischen 3. Liga und Landesliga, um den Markt im Auge zu behalten. „Aktuell ohne Fußball zu sein, ist natürlich eine schwierige Situation, da die freie Zeit von heute auf morgen erst einmal ungewohnt ist. Natürlich fordert mich meine Firma, aber der Fußball war immer ein Mittelpunkt in meinem Leben und soll es auch bleiben“, erklärt Keseroglu seine momentane Lage. Lehrreiche Zeit in Hohkeppel Die Zeit in Hohkeppel, die trotz des plötzlichen Endes von einer beeindruckenden Siegesserie geprägt war, hat er aufgearbeitet. Für ihn war es trotz der Entlassung eine Phase, in der er viel bewegen konnte. „Es war für mich eine sehr lehrreiche Zeit, in der wir wirklich guten Fußball gezeigt haben, und ich nehme viele wertvolle Erfahrungen aus dieser kurzen, aber intensiven Phase mit“, resümiert der Ex-Profi.