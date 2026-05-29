Apfeld zwischen Enttäuschung und Hoffnung: "Müssen bei uns bleiben" In der neuen Folge unseres Oberliga-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit Damian Apfeld, Cheftrainer von Ratingen 04/19. Nach dem Verlust der Tabellenführung wenige Spieltage vor Saisonende ordnet der Coach die aktuelle Situation im Aufstiegsrennen ein und blickt auf die entscheidenden Wochen der Saison voraus. von Markus Becker · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Apfeld spricht im Podcast über die Chancen von Ratingen 04/19 im Aufstiegskampf. – Foto: Markus Becker

"Die ersten Tage waren schon erstmal eine sehr große Enttäuschung“, sagt Apfeld mit Blick auf die neue Ausgangslage. Über Monate hinweg führte Ratingen die Tabelle an, nun muss die Mannschaft darauf hoffen, dass Spitzenreiter VfB Hilden noch Punkte liegen lässt. Gleichzeitig sei klar, dass der Fokus zunächst auf den eigenen Aufgaben liegen müsse. "Wir müssen unsere beiden Spiele gewinnen“, betont der Trainer.

Apfeld spricht im Podcast außerdem darüber, warum er trotz der verlorenen Tabellenführung keinen sportlichen Einbruch bei seiner Mannschaft erkennt. Während Ratingen in der Rückrunde ähnlich konstant punktete wie in der Hinserie, spielte sich Hilden mit einer außergewöhnlichen Serie an die Spitze. "Bei jeder Mannschaft hätte es mich überrascht, wenn man aus 15 Spielen 13 Siege holt“, sagt der Coach. Apfeld lobt Hildens starke Rückrunde Vor den letzten beiden Spieltagen erwartet Apfeld nun vor allem eine mentale Herausforderung. "Der Kopf spielt jetzt eine große Rolle“, erklärt der Trainer. Gerade in Spielen gegen abstiegsbedrohte Gegner gehe es nicht nur um Qualität, sondern auch um Widerstandsfähigkeit und den Umgang mit Drucksituationen.