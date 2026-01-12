Apfeld findet: „Es war cool, in Dortmund zu spielen“

Ratingen 04/19 hat am Samstag sein erstes Testspiel der Winter-Vorbereitung absolviert: Bei der U23 von Borussia Dortmund, dem Tabellenfünften der Regionalliga West, unterlag der Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein mit 1:6 (1:1). Das Ergebnis sagt indes wenig über das Spiel aus. „Wir sind gar nicht so unzufrieden nach Hause gefahren“, sagte Trainer Damian Apfeld.
Der Grund für diese Einschätzung liegt einerseits an gegensätzlichen Vorzeichen, andererseits aber auch an einem phasenweise guten eigenen Auftritt. „Wir kassieren zwar mit dem ersten Dortmunder Angriff das 0:1 nach zehn Sekunden und brauchten dann unsere fünf Minuten, um uns zu sammeln. Aber dann haben wir in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Ich war überrascht, dass wir fußballerisch so gute Lösungen gefunden haben gegen so ein Niveau des Gegners, der noch einen U18-Nationalspieler Italiens einwechseln kann und Akteure mit fünf- bis sechsstelligen Marktwerten in seinen Reihen hat“, sagte Apfeld und ergänzte: „Wir haben uns Tormöglichkeiten erspielt und dann auch folgerichtig den Ausgleich erzielt.“ Umut Yildiz dribbelte die Dortmunder Abwehrkette an, legte raus zu Stürmer Sven Kreyer, der am zweiten Pfosten Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs fand, der das 1:1 machte.
Und auch danach waren die Gäste nach Beschreibung ihres Trainers näher an einer Halbzeitführung als die Bundesliga-Reserve, und nach dem Seitenwechsel vergab Stürmer Ali Hassan Hammoud eine Großchance aus „einem Winkel, der besser ist als bei einem Elfmeter“, wie Apfeld anmerkte. „Er war einfach zu überrascht, dass er völlig blank war, und semmelt den Ball dann daneben“, beschrieb sein Trainer, der nahezu im Gegenzug das Dortmunder 2:1 ebenso mitansehen musste wie einen folgenden Dreifachschlag: „Da hatten wir dann wirklich ganz schlimme zehn Minuten, in denen wir uns drei Eier gefangen haben“, fasste Apfeld zusammen.
Allerdings musste er aus seinem ohnehin kleinen Kader auch sechs Ausfälle verkraften und wieder einmal umbauen: Armin Deljkovic half im Abwehrzentrum aus, weil mit Almedin Gusic nur ein Innenverteidiger in Dortmund dabei war. Und Slone Matondo musste nach seiner überraschenden Genesung direkt wieder 70 Minuten ran, nachdem er „das letzte Mal im Oktober einen Ball am Fuß hatte“, erinnerte Apfeld.
Das illustriert dann auch den Unterschied zwischen den Teams. „Dortmund konnte am vergangenen Sonntag eine Leistungsdiagnostik abhalten und dann eigentlich jeden Tag auf seinen beheizten Kunstrasenplätzen trainieren – während wir eigentlich nur Beschäftigungstherapie betreiben konnten. Deswegen war es cool, dass wir da spielen konnten“, nannte es Apfeld. Was er meinte: Wegen des Winterwetters war am Donnerstag nur eine Einheit unter der Tribüne des Ratinger Stadions möglich. „Da sind wir 30 Minuten durch die Koordinationsleitern gehüpft“, beschrieb der 04/19-Chefcoach.
Am Freitag folgte ein Versuch von Training auf dem Kunstrasen im Sportpark Götschenbeck – nachdem aber Georgios Touloupis weggerutscht war und sich verletzt hatte, brach Apfeld die Einheit nach 20 Minuten wieder ab. „Tulpi hat dadurch jetzt eine Reizung im Knie und da viel Wasser drin. Das ging dann leider gar nicht mit Training auf dem Platz, deswegen mussten wir auch das Testspiel am Sonntag gegen Speldorf absagen“, erklärte der Trainer.
Und so war die Partie in Dortmund quasi erst der Vorbereitungsstart auf die Ende Januar beginnende Rückrunde, am Sonntag folgte eine zweistündige Einheit in einer Soccer-Halle in Meerbusch, in der die Spieler im Turniermodus Vier-gegen-Vier spielten, um wieder den Ball am Fuß zu haben. Jammern mag Apfeld über die Umstände dank des Winterwetters aber nicht: „Alle Konkurrenten in der Liga müssen mit denselben Vorzeichen klarkommen.“
Am Mittwochabend soll Landesligist ESC Rellinghausen um 19.30 Uhr zum Testspiel am Götschenbeck antreten, der 04/19-Trainer geht „stark davon aus, dass das Spiel stattfinden kann und wir schon am Dienstag das erste Training auf einem normalen Fußballplatz haben können“.
