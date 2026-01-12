Apfeld findet: „Es war cool, in Dortmund zu spielen“

Und so war die Partie in Dortmund quasi erst der Vorbereitungsstart auf die Ende Januar beginnende Rückrunde, am Sonntag folgte eine zweistündige Einheit in einer Soccer-Halle in Meerbusch, in der die Spieler im Turniermodus Vier-gegen-Vier spielten, um wieder den Ball am Fuß zu haben. Jammern mag Apfeld über die Umstände dank des Winterwetters aber nicht: „Alle Konkurrenten in der Liga müssen mit denselben Vorzeichen klarkommen.“

Am Mittwochabend soll Landesligist ESC Rellinghausen um 19.30 Uhr zum Testspiel am Götschenbeck antreten, der 04/19-Trainer geht „stark davon aus, dass das Spiel stattfinden kann und wir schon am Dienstag das erste Training auf einem normalen Fußballplatz haben können“.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: