Apfeld findet: „Das ist unnötig, aber nicht zu ändern“

Da hätte dem Ratinger Trainer wie seinem Pendant Schneider ein späterer Wiederbeginn eher gefallen. „Wir konnten ja alle nicht trainieren in den ersten zwei Wochen nach dem Jahreswechsel“, sagt Apfeld. „Und wegen des frühen Starts in der Oberliga haben manche Spieler nur 14 Tage trainieren können. Es ist gefühlt eine Woche zu früh für alle, alle starten mit einem Fragezeichen und sind nicht so gefestigt, wie nach dem sechsten oder siebten Spieltag.“

Der frühe Start sei „unnötig“, findet Apfeld, ebenso, dass „es jetzt außer bei Pokalspielen gar keine Englische Woche in der Rückrunde gibt. Die hätte man in ein paar Monaten schon einbauen können. Andere Verbände bekommen das auch hin. Das ist mir ein Rätsel, warum das so ist, und reiht sich ein in ein paar Dinge, die ich mit dem Verband mit mir herumtrage.“ Aber: „Wir können es nicht ändern, das Problem hat die gesamte Liga. Das ist wie mit dem Wetter.“ Und so geht es am Freitagabend wieder los – mit einem Derby.

