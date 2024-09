Anschnallen und genießen: TuS Hackenheim dreht 1:3 in Sieg

Erst hielt Belmin Kurpejovic den Fuß in eine scharfe Hereingabe und feierte seine Tor-Premiere für den TuS (86.), dann nahm Arash Sadeghi vom Sechzehnereck allen Mut zusammen und zog ab. Seinen absolut haltbaren Schuss ließ Hinterweidenthals Jonas Jung passieren (89.). „Wir haben gesagt, dass wir mehr schießen müssen“, grinst Niklas Schneider. „Was zählt, ist das Tor“, nahm das Kerbespektakel in der Nachspielzeit dann seinen Lauf. „Wenn man die Zahl der Chancen sieht, dann hatten wir mehr als der Gegner“, so Schneider nach dem ersten Saisonsieg, der nicht spektakulärer hätte sein können. Anschnallen und genießen.