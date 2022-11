Anschluss zur Spitze verloren!

Am Samstag reiste unsere Mannschaft zum Spitzenspiel nach Reddeber. Dass es ein schweres Spiel wird, war jedem klar. Doch dass man es sich selbst noch schwerer machte, war umso bitterer.

So gab es bereits nach zehn Minuten einen Elfmeter für die Gastgeber, nachdem eine missglückte Ballannahme am Arm unseres Spielers landete. Obwohl unser Torhüter die Ecke ahnte - sogar mit den Fingern noch dran war - konnte er den Gegentreffer nicht verhindern. In der 36. Minute verteilte man das nächste Geschenk in Form eines Eigentores. Hierzu muss allerdings gesagt werden, dass, wenn Pechvogel Hiersemann nicht an den Ball gekommen wäre, der dahinter einlaufende Angreifer das Ding wahrscheinlich ebenso reingemacht hätte. Durch den Anschlusstreffer von Nico Lemke kurz vor der Pause kam dann ein Hoffnungsschimmer auf, nachdem es eine doch recht durchwachsene erste Hälfte war.

Leider konnte der Schwung und das Momentum nicht in die zweite Halbzeit übernommen werden. Stattdessen bot sich ein ähnlich fahriges Gekicke wie in den ersten 45 Minuten. Innerhalb von nur fünf Minuten entschieden die Hausherren die Partie dann für sich. Zwar zeigten unsere Jungs Moral und verkürzten noch einmal auf 5:3 ( Hiersemann und Behrens), aber mehr war an diesem Tag einfach nicht drin.

Durch die Niederlage liegen wir leider weit abgeschlagen hinter der Tabellenspitze, haben allerdings auch noch zwei Spiele Rückstand. Somit ist längst nicht alles verloren. Also heißt es: "Abhaken, weiter kämpfen und von Spiel zu Spiel denken!"