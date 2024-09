Anschluss-Treffer von Wormatia II fällt zu spät

Worms. Die U 21-Mannschaft von Wormatia Worms kassierte am Sonntag ihre zweite Saisonniederlage und muss erst einmal den Kontakt an die beiden Erstplatzierten abreißen lassen. Nach dem 1:2 (0:1) auf heimischem Terrain gegen den SV Büchelberg belegt das Team von Trainer Konstantin Sawin, der am Sonntag nicht dabei sein konnte, auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten FSV Schifferstadt ist auf fünf Punkte angewachsen. Der SV Gimbsheim, der am Wochenende spielfrei war, rutschte auf den vierten Tabellenrang ab.